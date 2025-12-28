CAN 2025 | “Nous sommes conscients des attentes du public” (Achraf Hakimi)

Partager Facebook

Le latéral droit de la sélection marocaine, Achraf Hakimi, a fait savoir, dimanche à Rabat, que les Lions de l’Atlas sont conscients des attentes du public, notant que le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations demeure un “objectif collectif”.

Dans la conférence de presse précédant la rencontre du Maroc contre la Zambie, prévue lundi (20h00) au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, pour le compte de la 3-ème journée (groupe A), la star du PSG dit s’attendre à un grand match.

“Désormais, il n’existe pas de match facile, il faut respecter toutes les équipes et donner le maximum dans chaque match”, a-t-il relevé.

Dans ce sens, le ballon d’or africain s’est dit confiant quant à la capacité des Lions de l’Atlas de remporter ce match et rester leaders du groupe.

S’attardant sur le dernier match contre le Mali (1-1), il a fait savoir que le Maroc a joué un bon match face à une équipe qui dispose de joueurs évoluant dans le haut niveau.

“Le Maroc est une grande Nation de football. Nous savons que nous devons nous améliorer et pour ça, nous avons besoin de tout le monde”, a conclu Achraf Hakimi.

LR/MAP