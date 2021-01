Campagne nationale de vaccination | Ce qu’ils en pensent…

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les avis divergent sur l’utilisation ou non du vaccin contre la Covid-19. Si certains souhaitent se faire inoculer rapidement, d’autres préfèrent attendre. Des Marocains justifient leurs points de vue.

Othmane (Casablanca)

Vivement la fin de ce cauchemar

«Je suis diabétique. Ne pas me faire vacciner serait une grosse prise de risque. Je me suis inscrit à la campagne de vaccination via le site internet mis en place par le ministère de la Santé. Mon souhait le plus cher est que la vie reprenne son cours normal. Je n’ai pas vu mes petits-enfants depuis plus de six mois. Vivement la fin de ce cauchemar. Heureusement que le vaccin anti-Covid-19 est gratuit au Maroc. La situation financière des ménages est tellement dramatique que très peu de gens auraient pu payer pour se faire vacciner. On ne peut pas rester dans cette situation indéfiniment. En cette période de pandémie, nous faisons très attention, ma femme et moi, comme beaucoup de personnes âgées. Nous sommes très en colère quand on voit des gens qui ne portent pas le masque ou ne respectent pas les gestes barrière».

Anas, médecin (Rabat)

Adhérer à la campagne de vaccination

«En tant que professionnel de santé je tiens à rassurer les Marocains sur la fiabilité et la sécurité du protocole de vaccination anti-Covid-19 suivi par le Maroc. S’agissant des effets secondaires des vaccins contre le Coronavirus, je voudrai préciser qu’ils sont pour la plupart bénins, d’autant plus qu’aucun vaccin ni traitement thérapeutique n’est dépourvu de risque. Tout le monde doit adhérer à la campagne de vaccination qui nous permettra à tous de surmonter l’épreuve de la pandémie».

Imane, architecte (Tanger)

Une dose d’espoir

«Je vis à Tanger depuis plus de dix ans et croyez-moi, la pandémie du Covid-19 a complètement changé le visage de la ville. L’activité commerciale et de services qui faisaient le charme de la perle du Détroit a laissé place à une ambiance tristounette qui a impacté tous les aspects de la vie. Le démarrage de la vaccination est pour moi, synonyme d’espoir qui me permet d’envisager l’avenir avec confiance. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, il n’y a pas de raison d’hésiter. C’est une protection importante».

Yassine, rédacteur web (Agadir)

Ne pas voir le mal partout

«Je ne tiens pas à terminer le reste de ma vie avec un masque sur le visage et loin de ma famille et de mes amis. Si 80 % de la population se fait vacciner, le virus disparaîtra et la vie redevient comme avant. D’autres virus encore plus virulents que le nouveau Coronavirus ont disparu d’une grande partie de la planète grâce aux vaccins. Je ne comprends pas le scepticisme de certains Marocains. Il ne faut pas non plus, voir le mal partout».

Nizar, taximen (Marrakech)

Se faire vacciner, oui, mais pas tout de suite

«Je ne suis pas très chaud, pour le moment, à l’idée de me faire vacciner. Par conséquent, je n’irai pas me faire piquer tout de suite. Je vais attendre de voir comment se déroulera la première phase de la campagne nationale de vaccination, surtout s’il y aura des effets secondaires graves dus aux vaccins».

Youssef, comptable (Fès)

Cobaye, non merci!

«Je fais partie de ceux qu’on appelle les vaccino-sceptiques et je l’assume pleinement. Pas question de servir de cobaye. Je ne veux pas non plus faire vacciner mes deux enfants. Il faudrait qu’il y ait des essais plus poussés et que nous ayons plus de recul sur l’efficacité des vaccins anti-Covid sur plusieurs années. Si la campagne de vaccination se déroule comme prévu, peut être que je changerai d’avis».

ML