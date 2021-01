De l’inscription à l’injection | Voici les étapes que vous suivrez avant et après la vaccination

Partager Facebook

Un certain nombre de dispositifs ont été mis en place afin que la campagne nationale de vaccination se déroule dans les meilleures conditions. Vous devez les connaître, le jour où vous déciderez de vous faire vacciner.

Des règles strictes doivent être respectées aussi bien par les vaccinateurs que les patients, pendant et après le processus de vaccination contre le nouveau Coronavirus (Covid-19).

Prise et confirmation de rendez-vous

Pour obtenir un rendez-vous et connaitre son centre de vaccination, deux possibilités se présentent. Envoyer un SMS gratuit au 1717 comportant le numéro de sa CIN ou de sa carte de séjour pour les étrangers résidant au Maroc, ou en s’inscrivant sur le site internet (www.liqahcorona). Si vous n’êtes pas familiarisés avec les nouvelles technologies, vous pouvez vous adresser aux agents d’autorité (Moqaddems, Chioukhs). Ces derniers sauront vous orienter pour obtenir votre rendez-vous de vaccination. Si vous avez été contacté et qu’une date et un lieu de vaccination vous ont été communiqués, veillez être à l’heure. Sachez que chaque centre de vaccination dispose d’un nombre limité de vaccins anti-Covid.

Vaccination en deux temps

Une fois inscrit à la campagne nationale de vaccination, une première dose du vaccin anti-Covid vous sera administrée. Vous aurez par la suite, un autre rendez-vous pour recevoir la deuxième injection.

Le jour J (jour de l’injection de la 1ère dose), vous serez soumis à un interrogatoire préalable et éventuellement à un examen médical, question de s’assurer que vous ne présentez aucune contre-indication à la vaccination. Ce n’est qu’après avoir reçu les deux doses du vaccin anti-Covid (AstraZeneca ou Sinopharm selon la disponibilité), que vous serez considérés comme immunisés contre la Covid-19. Pour combien de temps, personne n’a de réponse définitive à cette question. La bonne nouvelle, c’est que vous aurez droit à un certificat de vaccination, une sorte de passeport Covid. Téléchargeable à partir du portail liqahcorona.ma, rubrique «je télécharge mon certificat de vaccination, ce document pourrait vous servir à l’avenir, notamment pour quitter le territoire national.

Checking et interrogatoire médical

Vous qui faites partie du personnel médical auquel le Maroc a confié la mission de vacciner leurs concitoyens contre la Covid-19, devez à votre tour, vous soumettre à certaines règles et procédures pendant cette opération. Outre le respect des mesures d’hygiène (port d’une combinaison de protection, lavage des mains avant toute injection…), vous devez vous assurer que la personne devant être piquée, ne présente aucune contre-indication à la vaccination. Ces contre-indications sont la grossesse, l’allaitement, ou encore les allergies à l’un des composants du vaccin anti-Covid. Vous devez également interroger le patient qui se trouve en face de vous question de s’assurer qu’il est bien portant et qu’il ne souffre d’aucune maladie. Dans le cas contraire, l’administration du vaccin anti-Covid-19 doit être reportée à une date ultérieure.

Après la vaccination

Toute personne vaccinée contre le Coronavirus doit faire l’objet d’un suivi médical régulier d’au moins 15 jours. Se faire vacciner ne veut pas dire qu’il est permis de s’affranchir des gestes barrière, bien au contraire.

Une logistique impressionnante

Un total de 2.880 établissements de soins de santé primaires a été désigné pour mener la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19. 6.000 équipes médicales recevront et vaccineront la population dans 3.047 stations fixes de vaccination et 10.000 points mobiles. Les équipes de vaccination qui y sont rattachés se déplaceront dans les hôpitaux, les universités et instituts de formation, les internats et cités universitaires, les usines et les entreprises à plus de 50 employés, les administrations et communes à plus de 50 employés, les prisons, les maisons de bienfaisance, les casernes…

ML