BMCE Capital Bourse digitalise à 100% l’ouverture du compte en bourse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

BMCE Capital Bourse, société d’intermédiation boursière du groupe BMCE Capital, a annoncé, mardi, la digitalisation à 100% l’ouverture de compte en Bourse, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère d’accessibilité et d’inclusion dans le secteur financier marocain.

“Dans le cadre de sa stratégie de transformation numérique, BMCE Capital Bourse révolutionne l’expérience client à travers le lancement de sa plateforme, d’ouverture digitalisée du compte. Cette initiative permettra aux futurs clients de BMCE Capital Bourse d’ouvrir leur compte bourse en ligne, indique un communiqué de BMCE Capital Bourse.

Le parcours entièrement dématérialisé est conçu notamment pour améliorer l’inclusion financière en élargissant l’accès à la Bourse et l’expérience client à travers la réduction du temps nécessaire à l’ouverture de comptes et au traitement des dossiers, fait savoir la même source.

Il s’agit aussi d’améliorer la traçabilité et sécurité, ajoute BMCE Capital Bourse, expliquant que la solution digitale intègre des technologies avancées telles que la Reconnaissance Optique de Caractères (OCR), la Détection Faciale et la Signature Électronique, ce qui permet d’assurer la sécurité des données et l’efficacité du processus sous tous ces aspects.

Et de souligner que “conformément à la loi marocaine n° 09-08 relative à la protection des données personnelles, notre site garantit le respect des conditions de confidentialité établies par la CNDP (Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel) au Maroc”. A travers cette solution de pointe sur le marché boursier marocain, BMCE Capital confirme sa position de pionnier dans la transformation numérique du secteur financier.

Cette initiative démontre l’engagement continu de BMCE Capital et ses filiales envers l’innovation technologique et l’amélioration constante de ses services, pour offrir à ses clients et futurs clients, les outils technologiques les plus performants afin de simplifier leurs opérations et améliorer leur expérience.

LR/MAP