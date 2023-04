Béni Mellal-Khénifra | Examen des moyens de renforcer la coopération entre les opérateurs économiques de la région et leurs homologues espagnols

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’antenne de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) dans la région Béni Mellal Khénifra a examiné, récemment, les moyens de renforcer ses relations de coopération avec les opérateurs économiques d’Espagne.

Lors d’une réunion tenue par visio-conférence entre la CGEM-Béni Mellal-Khénifra et le département économique de l’ambassade d’Espagne au Maroc, les deux parties ont examiné les moyens de renforcer les relations de coopération et de collaboration entre opérateurs espagnols et leurs homologues de la région de Béni Mellal-Khénifra.

A cette occasion, les opportunités d’investissements de part et d’autre ainsi que les secteurs économiques clés de la région Béni Mellal-Khénifra ont été présentés, à savoir l’agriculture et le tourisme durable.

Les deux parties ont mis en avant l’impératif de donner un nouveau souffle aux échanges commerciaux dans ces domaines, avant de souligner l’importance de prendre part au Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) qui se tiendra à Meknès pour approfondir les discussions sur les sujets d’intérêt commun.

La CGEM a dans ce sens évoqué l’organisation prochainement au Maroc du Salon des entreprises du 6 au 8 juin ainsi que la foire des entreprises espagnoles prévue en novembre prochain à Casablanca.

A l’issue de cette rencontre, les deux parties ont convenu de renforcer leurs échanges et d’explorer les différentes pistes de collaboration notamment dans les secteurs clés se rapportant à l’agriculture et au tourisme durable.

Ont pris part à cette rencontre, outre le président de la CGEM de Béni Mellal-Khénifra, Aziz Farsi, le vice-président de la CGEM-BMK, Tarik Hbid, le président de la commission agroalimentaire, Mohamed Najem Adlane, et des responsables du département économique de l’ambassade de l’Espagne au Maroc.

LR/MAP