Benguérir | L’UM6P lance son nouveau Data Center “SuperCalculateur”

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Benguérir a procédé, vendredi, à l’inauguration de son nouveau Data Center abritant le plus puissant “SuperCalculateur” d’Afrique (African Supercomputing Center).

Avec ce Data Center, installation de classe mondiale, assurant sécurité élevée, disponibilité maximale, haute flexibilité et connectivité optimale, l’UM6P, fidèle à son positionnement d’excellence à l’échelle nationale et continentale, se met au service de l’écosystème numérique national afin de contribuer à garantir la souveraineté digitale du Royaume et à développer de nouveaux services numériques 100% marocains.

Situé au cœur de la Ville Verte de Benguerir et étalé sur une superficie de 2000 m2, ce Data Center va élever les capacités d’expérimentation scientifique, et permettre ainsi, une plus grande maîtrise des données massives collectées.

A noter que la cérémonie d’inauguration de ce Centre a été rehaussée par la présence du ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Saaïd Amzazi, du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, M. Moulay Hafid El Alamy, du ministre délégué chargé de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, M. Driss Ouaouicha, et de l’ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Simon Martin CMG.

Ont pris part également à cet événement de grande envergure, le Wali de la Région Marrakech-Safi, M. Karim Kassi-Lahlou, le Gouverneur de la province de Rhamna, M. Aziz Bouignane, le président de l’UM6P, Hicham Habti, le président de l’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech, Moulay Hassan Hbid, le directeur de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Marrakech-Safi, Moulay Ahmed Karimi, ainsi que plus d’autres personnalités.

Ce Data Center certifié Tier III et Tier IV par l’Ultime Institute, outre le fait de proposer aux entreprises et aux organismes publics une infrastructure pour organiser, traiter, stocker et entreposer de grandes quantités de données, abrite l’African Supercomputing Center, une plateforme essentielle pour analyser d’immenses quantités de données et résoudre des calculs d’une extrême complexité.

Avec l’African Supercomputing Center, dont la capacité s’établit à 3 millions de milliards d’opérations par seconde, les horizons de la recherche scientifique et l’innovation pour l’UM6P et pour le Maroc s’élargissent.

Ainsi, de nouveaux projets innovants majeurs de modélisation peuvent éclore dans des domaines aussi vastes et variés que le génome des plantes africaines à protéger, les données satellitaires pour une meilleure valorisation et gestion des terres agricoles, ou encore les données météorologiques pour une intégration plus efficace des énergies renouvelables dans les réseaux électriques.

Développé en partenariat avec la prestigieuse université de Cambridge, ce “SuperCalculateur” occupe le 98e rang des superordinateurs les plus puissants au monde et hisse le Maroc à la 26e place mondiale et à la 1ère place africaine, en termes de puissance de calcul, précise-t-on.

LR/MAP