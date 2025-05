Bagdad | Ouverture du 34e Sommet Arabe avec la participation du Maroc

Partager Facebook

Les travaux de la 34è session du Conseil de la Ligue Arabe au niveau du sommet se sont ouverts samedi à Bagdad, avec la participation du Maroc.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI est représenté à ce Sommet par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

La délégation marocaine comprend également M. Mohamed Ait Ouali, ambassadeur du Maroc en Égypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des États arabes, M. Abdelkarim Ben Sellam, Chargé d’affaires à l’ambassade du Maroc en Irak, M. Abdelali Al-Jahed, Chef de la division des organisations arabes et islamiques au sein du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Hicham Ould Sallay, Représentant permanent adjoint du Maroc auprès de la Ligue arabe, et M. Mohamed Nouri, Conseiller à la représentation permanente du Maroc auprès de la Ligue arabe.

