ASIF | M. Methqal souligne la vision royale de la coopération Sud-Sud

Grâce à la vision initiée par SM le Roi Mohammed VI, pônant une coopération sud-sud solidaire et agissante, une réelle dynamique nationale s’est mise en place depuis plus de vingt ans, associant à la fois le secteur public, le secteur privé, la société civile et toutes les forces vives du pays pour contribuer à l’émergence d’une Afrique nouvelle et forte, a souligné le directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal, devant le Forum africain des investisseurs souverains (Africa Sovereign Investors Forum – ASIF).

La vision de SM le Roi Mohammed VI pour une coopération Sud-Sud a fait une nouvelle fois ses preuves dans ce monde post-pandémie covid-19, a relevé M. Methqal, lors de la clôture du Forum africain des investisseurs souverains.

Cette vision s’inspire des mêmes valeurs de solidarité, de partenariat, de responsabilité et d’ambition visant à promouvoir, le partage d’expérience et d’expertise, le co-développement humain et durable, le co-investissement et à multiplier les partenariats gagnant-gagnant au service des populations, a-t-il fait remarquer, notant que le Maroc, un partenaire crédible et solidaire, partage depuis plusieurs années son expérience et son expertise avec les pays frères du continent.

C’est dans cet esprit que le Maroc, en partenariat avec plusieurs pays africains, a mis en place des projets régionaux d’envergure stratégique comme le gazoduc Maroc-Nigéria, les unités de production de fertilisants pour contribuer à la sécurité alimentaire du continent ou les unités de production de vaccins à vocation continentale, lancées par SM le Roi Mohammed VI, il y a déjà quelques mois, a relevé M. Methqal.

Et de noter que ces projets incarnent, par leur portée ambitieuse et leur impact socio-économique profond, un modèle novateur et pionnier de coopération Sud-Sud pour une croissance durable et inclusive, soulignant que ces projets régionaux illustrent la volonté du Maroc de renforcer notre intégration régionale africaine, facteur déterminant pour l’émergence de notre Continent.

Marqué par un Message Royal adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux participants, et dont la lecture a été donnée par le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, ce Forum a constitué une occasion pour les dirigeants, les hauts responsables de fonds souverains, ainsi que les représentants des États et du secteur privé de divers pays d’Afrique et d’ailleurs, d’échanger sur les opportunités qu’offrent l’Afrique.

Tenu sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi, ce Forum a réuni une dizaine de fonds souverains africains, dont Ithmar Capital, pour créer un réseau premier du genre sur le continent, ASIF, dont l’objectif principal est de fédérer ses membres autour des défis auxquels les économies africaines sont confrontées en matière de financement et de mobilisation des investissements.

Créé en 2011, Ithmar est un fonds d’investissement stratégique avec pour vocation première l’accompagnement du développement économique du Maroc. Fonds multisectoriel, Ithmar vise à promouvoir l’investissement dans tous les secteurs stratégiques nationaux en développant des projets structurants et transformationnels avec un fort impact.

