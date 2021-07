Algérie | Le FFS accuse le pouvoir de s’obstiner “à criminaliser l’action politique”

Partager Facebook

Le Front des forces socialistes (FFS), le plus vieux parti de l’opposition en Algérie, a accusé le pouvoir en place de s’obstiner à “criminaliser l’action politique”. “Par la mise sous mandat de dépôt de Fethi Gheras, coordinateur national du Mouvement Démocratique et Social (MDS), le pouvoir s’obstine à criminaliser l’action politique”, a dénoncé ce parti d’opposition dans un communiqué.

Il a souligné que cela est inacceptable et “risquerait de nous renvoyer à l’ère du parti unique”.

Le FFS constate que le pays “connaît une gestion ultra-sécuritaire des affaires nationales”, laquelle est caractérisée, dit-il, “par une atteinte systématique aux libertés, en recourant à la répression pour faire taire toutes les voix qui appellent au changement”.

Le parti a averti que “l’autoritarisme ne servira nullement les aspirations nationales et populaires à la démocratie et la construction d’un Etat de droit”.

Il a souligné que cette approche du pouvoir “exposerait, bien au contraire, la cohésion sociale au péril et alimenterait toutes les formes d’extrémisme”, appelant “à la libération des détenus d’opinion”.

Tout en condamnant “toutes les pratiques qui visent à spolier les libertés et à priver les Algériens de leurs droits, civiques et politiques”, le FFS a condamné aussi “les discours qui sèment la haine dans la société et qui portent atteinte à l’unité nationale”.

Abordant la crise que vit l’Algérie, le parti considère que “le reniement du caractère politique de la crise algérienne vise à rééditer les anciens scénarios qui ont privé le pays de plusieurs opportunités pour le changement”.

Devant cette situation, le FFS a réitéré son appel à “un dialogue global et inclusif entre toutes les forces vives de la société” dans un cadre qui soit “apaisé et consensuel, où toutes les parties seraient empreintes d’esprit de responsabilité, en prenant en considération la réalité du pays et les données politiques actuelles à l’échelle intérieure et extérieure”.

Pour ce parti, le dialogue “est la seule voie pour l’édification d’un Etat national et démocratique”, et est “un bouclier contre tout plan qui mène à l’affrontement”.

