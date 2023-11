Air Arabia Maroc lance une nouvelle liaison aérienne Dakhla-Fès

Partager Facebook

La compagnie à bas prix « Air Arabia Maroc » a lancé, mercredi, sa desserte aérienne intérieure reliant les villes de Dakhla et Fès, avec une escale à Marrakech, à raison de deux vols hebdomadaires (mercredi et dimanche).

Ainsi, le vol de cette desserte a atterri à l’aéroport de Dakhla, en provenance de l’aéroport de Fès, ayant à bord 80 passagers, avec une escale à l’aéroport international Marrakech-Menara.

Il s’agit également de la reprise de la ligne aérienne intérieure Marrakech-Dakhla, qui intervient dans le sillage d’une convention de partenariat entre le Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab et la compagnie « Air Arabia Maroc ».

Dans une déclaration à la MAP, le président du Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, a indiqué que l’ouverture de la desserte Marrakech-Dakhla est le fruit d’une convention de partenariat entre le Conseil régional et Air Arabia Maroc, faisant observant qu’elle vise à renforcer la liaison aérienne, à donner une nouvelle impulsion à la promotion touristique et à réaliser le développement socio-économique dans cette partie du Maroc.

Un grand nombre d’habitants de Dakhla préfèrent passer leurs vacances à la cité ocre, l’une des destinations touristiques les plus prisées au Maroc, a-t-il fait savoir, notant que la desserte aérienne Dakhla-Fès, permettra également d’attirer un nombre important de subsahariens, adeptes de la Tariqa Tijania.

Pour sa part, le commandant de l’aéroport de Dakhla, Abdelmounaim Aoutoul a souligné que le lancement de ces lignes contribuera à revigorer le tourisme domestique et à renforcer les services de transport aérien.

Il a aussi noté que ces vols s’assignent pour objectif de promouvoir la destination Dakhla, une ville de renommée nationale et mondiale et de découvrir ses potentialités naturelles, touristiques et culturelles.

Ont pris part à la cérémonie de lancement de cette nouvelle ligne aérienne, des responsables et des professionnels du secteur touristique dans la perle du Sud, ainsi que des élus.

LR/MAP