Football Marocain | La FIFA salue un millésime 2025 exceptionnel

Le football marocain a signé en 2025 l’un des plus beaux chapitres de son histoire, marqué par des sacres internationaux, des parcours de référence et une présence affirmée sur toutes les scènes, a souligné, mercredi, la Fédération internationale de football association (FIFA), revenant sur un “millésime particulièrement réussi”.

Dans un article publié sur son site officiel, la FIFA écrit que “chez les A, les U-20, en Coupe arabe, en compétitions juniors ou en club féminin, le Maroc s’est particulièrement distingué en 2025”, grâce “au travail entrepris par les instances du Royaume et qui s’est concrétisé sur le terrain”.

Pour la FIFA, l’exploit majeur de l’année reste la victoire historique de la sélection nationale U-20, championne du monde au Chili, une première pour le Maroc toutes catégories confondues. “Ce sacre récompense cette génération, mais aussi tout le système mis en place au niveau fédéral”, écrit la FIFA.

“C’est l’aboutissement de plusieurs années de travail acharné et de dévouement. Notre Roi, Sa Majesté Mohammed VI, a investi massivement dans le football afin de moderniser les infrastructures à travers tout le pays. Ça représente énormément pour nous, car il s’agit d’un projet à long terme qui a débuté il y a plusieurs années”, indique le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, cité par la FIFA.

Le Royaume s’est également distingué comme terre d’accueil du Mondial U-17 féminin, organisé à Rabat et Salé. La participation marocaine a été jugée formatrice par la FIFA, qui rappelle qu’il s’agissait seulement de la deuxième Coupe du Monde de cette catégorie pour les Lionnes de l’Atlas.

Chez les garçons, la sélection U-17 a confirmé son statut continental en atteignant les quarts de finale du Mondial au Qatar, rappelle la FIFA.

L’année 2025 a aussi été marquée par les performances des sélections féminines de futsal. Après leur sacre continental, écrit la FIFA, notant que les Marocaines ont été “brillantes” dans leur parcours jusqu’aux quarts de finale de la première Coupe du Monde féminine de futsal.

Pour la FIFA, sur le plan régional, les Lions de l’Atlas ont “fait des étincelles en Coupe arabe de la FIFA 2025”, qu’ils ont remportée au terme d’un parcours solide et d’une finale spectaculaire remportée face à la Jordanie, grâce à “une assise défensive quasiment inébranlable”.

En clubs, l’ASFAR féminin a porté haut les couleurs du Royaume en se qualifiant pour la phase finale de la Coupe des Champions féminine de la FIFA, où les championnes d’Afrique affronteront Arsenal en demi-finale, le 28 janvier à Londres, rappelle la Fédération.

Par ailleurs, la FIFA salue Achraf Hakimi, qu’elle qualifie de symbole de cette réussite. “Arborant fièrement le brassard en sélection, Achraf Hakimi s’impose toujours plus comme le visage rayonnant du football marocain”, écrit la Fédération.

Selon la FIFA, la sélection A a validé avec autorité sa qualification pour la Coupe du Monde 2026, signant un parcours parfait lors des éliminatoires africaines.

“L’équipe sénior du Royaume a en effet réalisé un parcours sans faute dans les qualifications africaines pour assurer une troisième participation consécutive à la Coupe du Monde de la FIFA”, écrit la Fédération.

LR/MAP