AFIS | l’Afrique appelée à libérer son épargne et à bâtir une souveraineté financière durable

Les participants à un panel, tenu lundi à Casablanca dans le cadre de l’Africa Financial Summit (AFIS 2025), ont souligné que la souveraineté économique durable du continent passe par la libération de son épargne, l’intégration de ses marchés et la confiance entre ses acteurs.

Initié sous le thème “Nouvelle architecture mondiale : où l’Afrique peut-elle se tourner pour obtenir les financements dont elle a besoin ?”, ce panel a permis aux intervenants de plaider en faveur d’une mobilisation coordonnée des ressources financières africaines.

S’exprimant à cette occasion, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a mis en exergue les défis structurels de l’Afrique pour capter et mobiliser son épargne colossale. Elle a identifié trois freins majeurs, à savoir l’échelle, le cadre institutionnel et le contexte économique mondial.

À cet égard, la ministre a fait remarquer que la fragmentation des marchés est accentuée par la multiplicité des monnaies et pousse naturellement les investisseurs africains à chercher des opportunités ailleurs, jugeant nécessaire une interconnexion à grande échelle des systèmes financiers pour regrouper les différentes monnaies et offrir une liquidité et une profondeur de marché suffisantes, à même de retenir et d’attirer les capitaux en Afrique.

Elle a aussi appelé à la mise en place d’incitations plus stratégiques, suggérant que les régulateurs ajustent les règles pour encourager les acteurs institutionnels majeurs, tels que les fonds de pension et les banques, à investir plus massivement dans les obligations souveraines, au-delà des seules mesures ciblant les capitaux privés.

Pour Mme Fettah, l’émancipation financière de l’Afrique passera par une volonté politique forte de démanteler les barrières internes et d’harmoniser les cadres pour que la richesse du continent serve prioritairement son propre développement.

De son côté, le Vice-Président Régional Afrique à l’International Finance Corporation (IFC -Société Financière Internationale), Ethiopis Tafara, a ciblé la qualité du financement nécessaire à cette construction.

Estimant que la forme la plus importante du financement est l’apport en capital (equity), M. Tafara a mis en avant le potentiel colossal des fonds de pension et d’assurance.

Il a pointé du doigt l’obstacle des règlements qui, paradoxalement, incitent ces vastes pools d’épargne à investir hors du continent plutôt que dans les projets locaux.

En outre, M. Tafara a réaffirmé l’engagement de l’IFC à soutenir la construction de champions locaux capables de résoudre les défis cruciaux du continent, tels que la santé, par un renforcement stratégique de leur capital, gage de développement durable et de souveraineté économique.

Pour sa part, le directeur général d’Ecobank Transnational Inc, Jeremy Awori, est revenu sur les efforts déployés par la Banque en matière d’analyse des données et d’intelligence artificielle, en partenariat avec Google, afin d’accélérer les décisions de crédit au plus près des marchés, pour étendre le crédit au secteur privé et aux petites et moyennes entreprises (PME).

“La digitalisation et les données représentent une nouvelle ressource pour débloquer de la valeur. Ecobank investit dans l’analyse des données et l’intelligence artificielle en partenariat avec Google, afin d’accélérer les décisions de crédit au plus près des marchés, pour étendre le crédit au secteur privé et aux PME”, a-t-il dit.

Cette technologie, a-t-il poursuivi, permet aussi des paiements en temps réel dans 34 pays, facilitant les échanges en monnaies locales.

Quant au président d’Access Holdings and Coronation Group, Aigboje Aig-Imoukhuede, il a insisté sur le fait que l’Afrique reste pleinement focalisée sur le développement et la mise en œuvre de ses propres solutions internes, privilégiant une approche autonome et durable pour renforcer sa souveraineté économique et financière.

Selon lui, cette attitude proactive de responsabilisation constitue un levier essentiel pour bâtir un avenir financier solide et indépendant sur le continent.

Par ailleurs, le directeur général du groupe African Guarantee Fund, Jules Ngankam, a mis l’accent sur le risque de crédit qui dissuade les investisseurs d’engager leurs fonds dans le financement des PME en Afrique.

“Peu de pays africains disposent de ratios de richesse élevés, ce qui complique l’accès aux données”, a dit M. Ngankam, notant que l’accès aux garanties collatéraux est aussi un obstacle majeur.

Organisé jusqu’au 04 novembre par Jeune Afrique Media Group, en partenariat avec International Finance Corporation (IFC – Société financière internationale) et avec le soutien des grandes institutions financières marocaines et africaines, sous le thème “Notre capital, notre puissance : libérons la souveraineté financière de l’Afrique”, l’AFIS se veut une plateforme de partage d’idées et de réflexion stratégique par excellence.

Ce sommet, qui réunit cette année 1.250 leaders de l’écosystème financier, dont des représentants du secteur privé, des banquiers, des assureurs, des innovateurs fintech et des spécialistes des marchés de capitaux, aux côtés de décideurs publics et de régulateurs du continent et du monde entier, s’appuie sur six piliers qui explorent les principales tendances de la finance africaine.

Il s’agit des “défis économiques mondiaux et de stabilité”, des “perspectives de la banque commerciale”, des “marchés des capitaux et la gestion d’actifs”, de “la finance à impact et la durabilité”, de “l’expansion de l’assurance” et des “fintech et la finance numérique”.

LR/MAP