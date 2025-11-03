Rabat | Ouverture des travaux de la 3e édition de la Journée Nationale de l’Industrie

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les travaux de la troisième édition de la Journée nationale de l’Industrie (JNI), placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ont démarré, lundi à Rabat, autour du thème “Le Made in Morocco : gage de qualité, de compétitivité et levier de développement intégré des territoires”.

La cérémonie d’ouverture de cette Journée, organisée conjointement par le ministère de l’Industrie et du Commerce et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), a été présidée par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, en présence notamment du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et du président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj.

Cette édition de la JNI, qui se tient jusqu’au 04 novembre, réunit plusieurs acteurs institutionnels, économiques et industriels du Royaume, avec pour ambition de faire du “Made in Morocco” un levier stratégique du développement industriel et territorial.

Elle met en lumière la contribution essentielle de la production nationale à l’attractivité de la plateforme industrielle marocaine, à son positionnement sur des segments à forte valeur ajoutée, ainsi qu’à l’intégration des territoires dans une dynamique de développement durable.

Au menue de cette Journée figurent cinq grands panels consacrés aux enjeux clés de l’industrie nationale, notamment le rôle du “Made in Morocco” dans l’attractivité industrielle du Royaume, son impact sur le développement territorial, l’innovation et la formation des talents, l’intelligence économique comme levier de compétitivité, ainsi que les grands chantiers structurants porteurs d’une nouvelle dynamique industrielle.

Un salon dédié au “Made in Morocco” se tient en marge de la rencontre, mettant à l’honneur l’excellence du savoir-faire national à travers une exposition de produits à haute valeur ajoutée, symboles de l’innovation et de la montée en gamme du tissu productif marocain.

LR/MAP