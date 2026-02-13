Addis-Abeba | M. Aziz Akhannouch prend part au 2ème sommet Afrique-Italie

Partager Facebook

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a pris part, vendredi soir à Addis-Abeba, à la deuxième édition du sommet Afrique-Italie.

Initiée par l’Italie, cette rencontre, qui a connu la participation des 54 pays africains, est destinée à faire le bilan des progrès réalisés depuis la première édition du Sommet organisée en 2024 à Rome et marquée par le lancement du plan Mattei, qui prévoit la réalisation de plusieurs projets d’infrastructures en Afrique.

M. Akhannouch est arrivé vendredi après-midi à Addis-Abeba pour représenter Sa Majesté le Roi Mohammed VI au 39ème sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine.

Le 39ème Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’UA se tient les 14 et 15 février sous le thème : “Assurer une disponibilité durable de l’eau et des systèmes d’assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063”.

LR/MAP