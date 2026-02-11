Addis-Abeba | Le Maroc prend part à la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA

Les travaux de la 48ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union Africaine (UA) ont, débuté mercredi matin, au siège de l’organisation panafricaine à Addis-Abeba avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté à cette réunion, qui se tient en prélude au 39ème sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’UA, par une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Cette session du comité exécutif se penchera, entre autres, sur l’examen du rapport de la 51ème session du Comité des représentants permanents, tenue en janvier dernier, et procédera à l’élection et la nomination dans certains organes de l’UA, outre l’examen des projets d’ordre du jour et des décisions qui seront soumis au 39ème sommet de l’UA.

Le 39ème sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’UA se tiendra les 14 et 15 février sous le thème : “Assurer une disponibilité durable de l’eau et des systèmes d’assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063”.

LR/MAP