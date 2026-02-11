Coopération sécuritaire | M. Hammouchi en visite de travail au Royaume d’Arabie Saoudite

Partager Facebook

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire (DGSN-DGST), Abdellatif Hammouchi, effectue, du 8 au 12 février, une visite de travail au Royaume d’Arabie Saoudite, accompagné d’une importante délégation sécuritaire.

Cette visite intervient sur invitation officielle de Son Excellence le ministre M. Abdulaziz Bin Mohammed Al-Howairini, chef de la Sécurité de l’État du Royaume d’Arabie Saoudite, en vue de participer à la troisième édition du Salon Mondial de la Défense (World Defense Show) qu’abrite la capitale saoudienne, Riyad, indique un communiqué du Pôle DGSN-DGST.

Ce déplacement est l’occasion de prospecter l’avenir de l’intégration dans les domaines sécuritaire et de défense à l’échelle mondiale, à travers l’examen des dernières évolutions techniques exposées en la matière, ainsi que le débat autour des principaux programmes et applications avancés mis à la disposition des intstances de sécurité et de défense, le but étant de consolider la sécurité et la stabilité mondiales, ajoute la même source.

En marge des visites de terrain au World Defense Show, le Directeur général de la DGSN et de la DGST a eu des entretiens bilatéraux avec des responsables sécuritaires du Royaume d’Arabie Saoudite, portant sur les moyens de développer la coopération bilatérale dans les domaines de la sécurité et du renseignement, ainsi que sur les mécanismes d’accès à l’assistance technique mutuelle en la matière.

Cette visite illustre l’importance croissante accordée par le pôle DGSN-DGST à la modernisation et à l’innovation dans le domaine sécuritaire en tant que nécessités impérieuses pour relever les défis émergents et répondre aux futurs enjeux en matière de sécurité, de même qu’elle traduit son engagement constant à renforcer les partenariats sécuritaires stratégiques avec les différents pays frères et amis, conclut le communiqué.

