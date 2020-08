CAM | Initiatives tous azimuts au secours du monde rural (Spécial FDT 2020)

Partager Facebook

Tariq Sijilmassi, président du Directoire du Crédit Agricole du Maroc

Dès l’apparition de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19) au Maroc, Crédit Agricole du Maroc (CAM), s’est fortement mobilisé. CAM a fait preuve d’un grand sens d’innovation pour réussir l’opération de soutien financier aux Ramedistes du monde rural.

Présente dans son ADN, la solidarité du groupe CAM avec le monde agricole et rural s’est manifestée de manière très forte depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, le 20 mars 2020, sur l’ensemble du territoire national. Des actions et une réactivité qui ne peuvent laisser indifférent.

L’institution a, tout d’abord, été parmi les premières à contribuer au Fonds pour la gestion du Covid-19 en y injectant 200MDH, soit 50% de son résultat annuel. Un geste qui a été suivi d’un autre, quelques jours plus tard. Le groupe a en effet annoncé, fin mars 2020, un nouvel appui financier aux agriculteurs sinistrés impactés par le déficit pluviométrique de la campagne agricole actuelle.

Suite à la décision du Comité de Veille Economique (CVE), de distribuer des aides financières directes aux ménages subissant de plein fouet les répercussions économiques de la Covid-19, Crédit Agricole du Maroc a été au rendez-vous. La banque a ainsi mobilisé 555 guichets automatiques, soit 1.100 point de retrait dont une part importante située dans le monde rural, pour le retrait des aides.

En outre, CAM a intégré les agences «Tamwil El Fellah» pour la distribution des aides aux ménages bénéficiaires, et mis en place un numéro vert (0800092019), pour gérer la relation client et assurer aux bénéficiaires une assistance téléphonique permanente et sur mesure. Le réseau d’agences mobiles du Groupe Crédit Agricole du Maroc, a démontré au cours de la crise générée par la Covid 19, son efficacité et son agilité pour atteindre les populations rurales les plus enclavées.

Fidèle à sa politique de soutien au monde rural, le groupe Crédit Agricole du Maroc a procédé au renforcement de sa politique de proximité en organisant l’action de ses agences mobiles, au sein d’une Direction Centrale dédiée appelée: «Direction Centrale Réseau Rural Mobile».

M.Lourhzal