Province d’Essaouira | Plus de 7 MDH pour la mise à niveau du centre d’Aguerd

Une enveloppe budgétaire estimée à 7.060.000 de DH a été allouée pour la réalisation du projet de mise à niveau du centre d’Aguerd. Ce centre relève de la la Commune d’Aguerd dans la pronvince d’Essaouira.

L’initiative intervient dans le cadre de la convention conclue entre le ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, et la Collectivité territoriale d’Aguerd, portant sur le programme de mise à niveau du centre de ladite Commune.

Dans le détail, la Commune contribue à hauteur de 3.060.000 de DH à la réalisation des travaux de ce projet, dont l’opération d’ouverture des plis de l’appel d’offres ouvert au rabais ou à majoration y afférent, a eu lieu récemment, alors que le ministère débloque à cette fin un montant de 4.000.000 de DH.

Ledit projet vise le développement du centre de la Commune et le renforcement de son statut, en la dotant des outils lui permettant de réaliser du progrès, ainsi que des équipements de base essentiels et des infrastructures nécessaires, outre des dépendances et installations indispensables pour améliorer l’accès aux services de base.

Le projet comprend notamment le revêtement de la traversée, l’aménagement des trottoirs et des bordures, l’amélioration de l’éclairage public et de la signalisation routière, la création et l’aménagement des giratoires, ainsi que la réalisation d’espaces verts et de stations d’arrêt des bus et des taxis, outre la construction et le réaménagement de certaines structures sanitaires.

