Vient de paraître | «La République des Corsaires», de Seddik Maâninou

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le journaliste est écrivain, Seddik Maâninou, natif de la ville de Salé, connue pour les pirates qui y opéraient entre le 17ème et 19ème siècle, vient de publier un nouvel ouvrage intitulé «La République des Corsaires».

Ce livre, qui tente de dépoussiérer les rares informations concernant l’embouchure de la vallée du Bouregreg, sera dans les librairies à partir de ce jeudi 3 décembre.

L’ouvrage «La République des Corsaires» entend lever le voile sur de précieuses données largement méconnues de l’Histoire du Maroc, en vue d’apporter un éclairage à même d’outiller le lecteur soucieux, d’enjamber les contes de fées, autres fables et fictions, pour ne s’intéresser qu’aux récits agrémentés d’indices et de faits étayés.

Précisons que cet ouvrage n’est guère le fruit de recherches académiques. Pour le confectionner, l’auteur a trempé sa plume dans l’encrier du journaliste d’investigation.

Il s’agit d’un reportage qui prend la forme d’un «film documentaire» et qui invite le lecteur à un périple dans le temps et dans l’espace, pour prendre connaissance des faits qui se sont produits, de part et d’autre des deux rives du fleuve Bouregreg, durant la première moitié du dix-septième siècle.

Une multitude d’événements se sont produits sur cette infime portion du territoire national, événements qui ont marqué l’histoire du Maroc, impacté sa politique et hypothéqué son avenir.

C’est effectivement sur ces lieux que se sont installés les andalous, et c’est à partir de ces rives qu’ont été lancés des actes de piraterie et c’est encore sur ces lieux qu’est née «la république des corsaires», c’est également sur la rive droite que le combattant Ayachi a élu domicile à la tête de sa célèbre principauté.

De nombreux vaisseaux européens et toute une foule d’émissaires et d’ambassadeurs avaient transité par ce fleuve.

Commerçants, agents d’affaires anonymes et aventuriers ont afflué vers ce port à la recherche de l’enrichissement par voie de raccourcis.

Quelles étaient les circonstances et les péripéties qui ont présidé et accompagné l’ensemble de ces évènements? Comment en distinguer le vrai du faux? L’utopie du réel? Les vraisemblances des suppositions? Quelles étaient les causes profondes des guerres entre les populations des deux rives de ce fleuve? Qui a assassiné le combattant Al Ayachi et qui a mis fin à l’autorité de l’émir Amazigh qui a présidé aux destinées de trois villes? Salé, Rabat et Oudaya?

Autant de questions qui requièrent des récits documentés et exigent des réponses claires.

Cet ouvrage entend répondre à quelques-unes de ces questions.