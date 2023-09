Tourisme marocain | Le secteur continue de fonctionner normalement

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a annoncé la diffusion d’une vidéo où les professionnels rappellent que le secteur du tourisme marocain continue de fonctionner normalement, avec une mobilisation pour que l’expérience touristique soit garantie pour l’ensemble des touristes.

“A l’initiative de l’Office National Marocain du Tourisme, les professionnels du tourisme de la Confédération nationale du tourisme, qu’ils soient hôteliers, agents de voyages, restaurateurs ou guides, ainsi que les Présidents des Conseils Régionaux du Tourisme de l’ensemble des régions du Royaume ont donné leur voix à une vidéo où ils rappellent à l’industrie du tourisme mondiale que le secteur du tourisme marocain continue de fonctionner normalement et que l’ensemble des professionnels du secteur sont mobilisés pour que l’expérience touristique soit garantie pour l’ensemble des touristes”, indique un communiqué de l’Office.

Il s’agit d’une vidéo forte, porteuse d’espoir et porteuse de valeurs fortes qui rappelle que le secteur du tourisme marocain est un secteur structuré, conscient de ses responsabilités et prêt à relever tous les défis pour que leurs missions soient assurées avec la plus grande exigence, souligne l’ONMT.

D’après la même source, l’ONMT, dès le lendemain du séisme, a mis en place une série de mesures pour faire face aux retombées sur le secteur touristique.

L’Office a ainsi tenu des échanges constants avec le ministère de tutelle, la Confédération Nationale du Tourisme et l’ensemble des professionnels marocains afin de gérer dans un premier temps les touristes présents au Maroc et les arrivées en cours.

Dans un second temps, l’ONMT a pris contact avec l’ensemble de ses partenaires étrangers qu’ils soient tour-opérateurs, compagnies aériennes, associations nationales du voyage l’ensemble des marchés émetteurs… afin de les rassurer sur la situation au Maroc et de maintenir la continuité.

Cette initiative commence d’ores et déjà à porter ses fruits puisque la grande majorité des partenaires se sont engagés à maintenir toutes leurs opérations sur le Maroc.

Parallèlement, l’ONMT a mis en place plusieurs flash News à destination des opérateurs marocains pour les tenir informés en temps réel de l’évolution de la situation dans les principaux marchés émetteurs.

L’Office rappelle aussi qu’une séance de travail a été tenue au siège du ministère du Tourisme à Rabat, sous la présidence de Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, en présence de Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONMT ainsi que des professionnels du tourisme afin de mettre en œuvre les Hautes Orientations Royales en vue de soutenir les populations sinistrées par le séisme et faire face à ses conséquences sur le secteur touristique.

“L’ONMT continuera d’amorcer toutes les actions qui s’imposent pour limiter les incidences et retrouver l’embellie dans laquelle le secteur du tourisme était engagé”, conclut le communiqué.

LR/MAP