Tourisme | L’ONMT fait sensation au WTM London 2023

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a déployé des mesures spéciales pour sa participation au World Travel Market (WTM) de Londres, qui se tient du 6 au 8 novembre.

Une forte délégation marocaine participe activement à ce salon, avec la présence de 44 coexposants professionnels et des représentants des 12 régions du Maroc. La délégation est conduite par la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, le directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir et le président de la Confédération nationale du tourisme, Hamid Bentaher.

Événement incontournable pour l’industrie du voyage, le WTM est l’un des plus grands événements commerciaux B2B au monde, générant près de 35 milliards de dirhams (2,8 milliards de livres sterling) de contrats, indique l’ONMT dans un communiqué, précisant que pour l’édition 2023, le Maroc a été annoncé comme partenaire principal (Premier Partner). Ainsi, le Maroc bénéficie d’opportunités de branding exceptionnelles et d’une présence exclusive lors de la cérémonie d’ouverture.

L’ONMT profite de l’occasion pour dévoiler son nouveau concept de stand, qui sera redéployé lors de toutes les manifestations commerciales marocaines entre 2023 et 2024. Le pavillon Maroc affiche une surface record de 760 m2, dont 130 m2 dédiés aux régions Marrakech-Safi et Agadir-Souss Massa, deux des destinations les plus prisées par les touristes britanniques, fait savoir la même source.

En marge du salon, l’ONMT a signé un partenariat de 5 ans avec le tour opérateur britannique JET2, leader du marché, avec pour objectif principal d’intégrer le Maroc en tant que destination de choix dans sa programmation.

Au cours de la première année de l’accord, 17 vols par semaine seront programmés à partir de plusieurs points de départ au Royaume-Uni, et ce nombre devrait augmenter jusqu’à 28 par semaine, précise l’ONMT

L’Office a également signé un partenariat de 5 ans avec eDreams ODIGEO, la première plateforme mondiale d’abonnements de voyage, qui possède les marques eDreams, GO Voyages, Opodo et Travellink. “L’objectif de ce contrat est de tripler les objectifs annuels actuels, avec un taux de croissance annuel d’environ 30 %”.

À travers cette participation inédite au WTM London 2023, l’ONMT poursuit sa stratégie dynamique “Light In Action” en déployant sa force de vente sur l’un des plus grands salons B2B de l’industrie du voyage au monde. Le but est de renforcer la présence du Maroc sur ses marchés traditionnels, et de conquérir de nouveaux marchés porteurs capables de contribuer à l’essor de la destination Maroc.

LR/MAP