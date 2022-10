Rabat | Tenue de la 1ère réunion de la commission chargée de la réforme de retraite

Partager Facebook

La commission chargée de la réforme de retraite, dont la création s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions de l’Accord social et de la Charte Nationale du Dialogue social, a tenu, mercredi à Rabat, sa première réunion sous la présidence de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah.

Intervenant à cette occasion, Mme Fettah a souligné que la réforme de la retraite constitue un chantier “stratégique” qui aspire à faire aboutir un long processus de réformes, avec la mise en place d’un système de retraite à deux pôles “public” et “privé”, à même de garantir les droits des affiliés actuels et futurs.

Elle a, dans ce sens, relevé que la création de cette commission émane de la volonté du Gouvernement, des syndicats et des associations professionnelles des employeurs de lancer la réforme systémique des régimes de retraite, dans un cadre de dialogue ouvert et constructif entre l’ensemble des partenaires.

L’objectif étant de mettre en place un système de retraite à deux pôles “public” et “privé”, conformément aux recommandations de 2013 de la Commission nationale chargée de la réforme de retraite, a-t-elle expliqué.

Et de soutenir que cette commission, constitue un levier essentiel pour la reprise du dialogue autour de ce chantier stratégique et une occasion d’échanger avec les partenaires sociaux sur leurs attentes.

Dans leurs interventions, les représentants des centrales syndicales et des organisations et associations professionnelles des employeurs ont salué cette initiative et ont rappelé leurs attentes quant aux objectifs qui sont assignés à ce chantier.

Ils ont, dans ce même contexte, validé la démarche de travail et le calendrier des travaux de cette commission qui devraient aboutir avant le prochain round du dialogue social à un scénario de réforme et une feuille de route pour sa mise en œuvre.

Ont pris part à cette première réunion, les représentants des syndicats les plus représentatifs (l’Union Marocaine du Travail, l’Union Générale des Travailleurs du Maroc et la Confédération Démocratique du Travail) et des organisations et associations professionnelles des employeurs (la Confédération Générale des Entreprises du Maroc et la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural).

Ont participé également à la réunion les représentants des départements ministériels concernés, de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale, de la Caisse Marocaine des Retraites, du Régime Collectif d’Allocation de Retraite et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

LR/MAP