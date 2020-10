SIAP | L’édition 2021 du salon de l’Agriculture à Paris est annulée

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’édition 2021 du salon international de l’Agriculture de Paris (SIAP) a été annulée en raison de la crise sanitaire, ont annoncé mardi les organisateurs.

La 58e édition de ce salon, qui devait se tenir du 27 février au 7 mars 2021 Porte de Versailles à Paris, a été annulée “dans sa forme actuelle”, en raison de la persistance de la propagation du Covid-19, ont-t-ils indiqué.

“Il est de notre responsabilité (…) de dire le plus en amont possible notre décision qui est de reporter à l’année suivante le salon de l’Agriculture, tout en maintenant à Paris et dans différentes villes des événements dont les agriculteurs ont besoin”, a déclaré Jean-Luc Poullain, le directeur du Centre national des concours et expositions agricoles, propriétaire du salon, cité par les médias de l’hexagone.

Le concours général, qui juge chaque année environ 12.000 produits agricoles et alimentaires français dont les finales se tiennent pendant la durée du salon, sera toutefois “maintenu” avec l’accord du ministère de l’Agriculture, et pourrait se tenir “dans différentes villes de province”. Les concours animaux sont quant à eux reportés à 2022.

Le SIAP accueille chaque année une moyenne de 700.000 visiteurs et demeure le rendez-vous incontournable des grandes cultures, de la gastronomie régionale et internationale, des produits des terroirs et de l’élevage.

Le Maroc, un habitué de cet évènement emblématique de la capitale française, avait pris part à la 57ème édition du Salon qui s’est tenue en février dernier. Il s’agissait de sa 8ème participation consécutive.