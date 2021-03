Séance plénière vendredi de la Chambre des représentants

Partager Facebook

La Chambre des représentants tiendra vendredi une séance plénière consacrée à l’examen et au vote des projets finalisés, inscrits à l’ordre du jour de la session extraordinaire.

Un communiqué de l’institution législative indique que cette séance prévue à 16H00 sera dédiée à l’examen et au vote du projet de loi organique 04.21 modifiant et complétant la loi organique 27.11 relative à la Chambre des représentants, ainsi que le projet de loi organique 05.21 modifiant et complétant la loi organique 28.11 relative à la Chambre des conseillers.

Il s’agit également du projet de loi organique 06.21 modifiant et complétant la loi organique 59.11 relative à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales et du projet de loi organique 07.21 modifiant et complétant la loi organique 29.11 relative aux partis politiques.

Cette séance se tiendra dans le strict respect des mesures préventives prises par les instances de la chambre, selon la même source.

