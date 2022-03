Sahraouiya 2022 | Soutien aux droits des femmes

Partager Facebook

Leila Ouachi

Présidente de l’Association Lagon et Fondatrice du Raid Solidaire «Sahraouiya»

SPECIAL 8 MARS

«L’événement Sahraouiya de cette année est un événement qui fête les femmes du monde et l’emblème de cette année, c’est ’Sahraouiya pour la paix et la solidarité’.

D’autant plus que si notre événement est organisé à la veille de la journée internationale des droits de la femme, c’est justement pour montrer notre solidarité avec toutes les femmes.

Sahraouiya va encore plus dans une solidarité agissante dans la mesure où toutes les représentantes et participantes, sont des femmes du monde, mais qui viennent faire ce Raid pour leurs associations respectives. Ces associations sont généralement dans le domaine d’une action sociale au profit des femmes en situation de précarité, ou de femmes malades, ou encore pour défendre les droits des femmes.

Nous,le message que nous souhaitons véhiculer à travers cet évènement, c’est que la femme a cette possibilité d’aller au-delà de ses capacités, de se surpasser, pendant 5 jours, lors des épreuves qui ne sont pas du tout faciles. Ses femmes sont entrainées dans le mode et les valeurs de ’Sahraouiya’ à travers la Solidarité, l’échange et la possibilité de s’appuyer les unes sur les autres, de se rencontrer et d’échanger leurs expériences. Mais il y a surtout cette solidarité pour ces causes que nous défendons jusqu’au bout et que nous continuons à défendre toute l’année à travers notre événement Sahraouiya qui est 100 % féminin, 100 % solidaire».

Mounia Senhaji

Entrepreneure et Créatrice de contenu

«Je participe au Raid Sahraouiya afin de soutenir le droit des femmes et je trouve (Tbarkallah) que la femme marocaine s’est imposée ces dernières années, on la retrouve dans tous les domaines et elle excelle dans tous les domaines. Je suis très fière d’être une femme marocaine.

Je remercie toutes les femmes qui étaient avec nous lors de cet évènement et qui soutiennent cette initiative».

Maria Naciri

Chanteuse et Professeure de chant

«Je suis Femme, tous les jours que Dieu fait, H24 et très fière d’être Marocaine et également citoyenne du monde à porter ma voix, ma positive attitude là où on en a besoin. Nous sommes capables de faire beaucoup de choses sans avoir des millions mais nous sommes des millions à pouvoir aider notre petit cercle, famille, cercle moyen, quartier et surtout notre pays.

Nous sommes également positives à avancer, s’entraider, ouvrir notre réseau, partager son savoir et communiquer.

Ce 8 Mars, on met un peu plus de lumière sur le droit des femmes et le premier droit des femmes, c’est le droit au respect, à la dignité, l’éducation, la santé. Donc, quand on arrivera -je l’espère- à régler tout cela pour toutes les femmes de ce pays, aura, nous toutes, rempli notre mission d’être positive attitude et de hisser très haut et très loin notre drapeau marocain».

Yasmina Berrada et Dounia Boutaleb

Gagnantes du Raid Sahraouiya 2022 / Association SEPanouir

«On a eu l’occasion de rencontrer des femmes extraordinaires et notamment des femmes marocaines qui sont toutes très inspirantes. Je pense vraiment qu’elles seront un vrai modèle pour les jeunes filles de notre pays! Et en ce 8 Mars, c’est l’un des plus beaux messages qu’on puisse véhiculer pour la femme marocaine. La femme marocaine a toutes les qualités, elle a tout ce qu’il faut pour se dépasser et construire le Maroc de demain». Yasmina

Ilham Mouhriz

Directrice des Ressources Humaines – Sitel Afrique

«Sahraouiya est plus qu’une aventure humaine et solidaire, Sahraouiya est aujourd’hui un mouvement collectif de femmes qui se sont toutes réunies pour une cause noble afin de promouvoir la solidarité féminine, ainsi que la place de la femme marocaine dans tous les domaines.

Nous sommes représentés en tant qu’Entreprise par quatre binômes, huit femmes qui sont venues défendre les valeurs de solidarité et, justement, incarner notre culture d’entreprise qui est basée sur le partage et surtout la promotion de la solidarité féminine».

Leila Hadioui

Modèle et Créatrice de contenu

«J’ai juste envie de vous dire que la femme marocaine est Mra ou Guadda !»