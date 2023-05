Sahara | Des membres du congrès péruvien soulignent l’importance d’entretenir des relations agissantes et solides avec le Maroc

Une délégation composée de membres du “Groupe de soutien et d’appui à l’Initiative d’autonomie marocaine” mis en place récemment au sein du Congrès du Pérou, ont souligné, lundi à Rabat, « l’importance (pour leur pays) d’entretenir des relations agissantes et solides avec le Maroc ».

Dans des déclarations à la presse à l’issue d’un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, la délégation a appelé le ministère des Affaires étrangères du Pérou à corriger les ” décisions erronées” adoptées auparavant et à porter les relations avec le Maroc “à leur niveau maximum”.

M. Carlos Ernesto Bustamante Donayre, qui conduit la délégation péruvienne, a rappelé à ce propos la création récente au sein du Congrès du Pérou du “Groupe de soutien et d’appui à l’Initiative d’autonomie marocaine” qui prépare un rapport sur le plan d’autonomie au Sahara marocain.

M. Bustamente Donayre a souligné que la visite de membres du Groupe vise à évaluer l’impact du plan d’autonomie en matière de développement local, des droits de l’Homme, d’éducation et de santé, et ce dans la perspective d’élaborer ce rapport qui sera soumis au gouvernement et au ministère des Affaires étrangères du Pérou.

Il a ajouté que l’objectif est de sensibiliser les autorités péruviennes sur l’importance des relations avec le Maroc afin de transcender “les conséquences des décisions erronées” prises par le gouvernement de l’ancien président Pedro Castillo.

“Avec ce document, nous espérons que le ministère péruvien des Affaires étrangères puisse avoir les arguments politiques afin de porter les relations entre le Pérou et le Maroc à leur plus haut niveau”, a-t-il souligné.

Pour sa part, la présidente de la commission des Affaires extérieures au Congrès péruvien, Maria del Carmen Alva Prieto, a fait savoir que la délégation a évoqué avec M. Bourita la situation actuelle au Pérou, notamment suite aux récentes perturbations qu’a connues le pays.

L’un des objectifs de cette visite est de demander au gouvernement marocain d’expliquer la réalité de la situation au Pérou aux pays africains et arabes, “un geste qui revêt une grande importance pour nous”, a-t-elle ajouté.

La délégation parlementaire péruvienne, composée de membres du groupe d’amitié parlementaire Pérou-Maroc, aura durant cette visite dans le Royaume des entretiens avec plusieurs hauts responsables marocains.

LR/MAP