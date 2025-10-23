Royaume-Uni | La stratégie maritime du Maroc mise en avant lors de l’Africa Summit à Londres

L’ambitieuse stratégie maritime marocaine, mise en œuvre sous l’Impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et visant à positionner le Royaume en tant que hub maritime et de la logistique mondial, a été sous les projecteurs de l’Africa Summit, une rencontre de haut niveau organisée mercredi à Londres par le prestigieux journal britannique des milieux des affaires, Financial Times.

Prenant la parole lors de cette rencontre, Nisrine Louzzi, directrice de l’Aménagement du Port Dakhla Atlantique, a décliné devant un parterre de dirigeants économiques et d’investisseurs venus de plusieurs horizons, les contours de la stratégie portuaire du Royaume.

Elle a souligné, à cet égard, que cette politique est fondée sur une vision claire et orientée vers l’avenir avec l’objectif de positionner solidement le Maroc en tant que hub maritime et de la logistique entre l’Afrique, l’Europe et les Amériques.

« Au cours des deux dernières décennies, le Maroc a élaboré une stratégie portuaire nationale cohérente, intégrant développement des infrastructures, modernisation de la gouvernance et transformation numérique », a-t-elle indiqué, expliquant que cette approche a permis au Maroc de renforcer sa compétitivité mondiale, d’attirer les investissements et de renforcer l’intégration régionale, tout en veillant à ce que le développement portuaire contribue à une croissance durable et à l’équilibre territorial.

Elle a cité, à ce titre, l’exemple du Port Tanger Med, qui s’est affirmé comme hub d’excellence de transport et de connectivité maritimes.

La responsable n’a pas manqué de mettre l’accent sur l’importance de l’Initiative Royal Atlantique, qui représente une pierre angulaire de l’économie bleue marocaine et de la coopération sud-sud.

Lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette Initiative Royale incarne la vision du Maroc pour un espace atlantique partagé et prospère, a souligné Mme Louzzi, faisant observer que l’Initiative Royal permet de relier les États africains de l’Atlantique par la coopération maritime, la connectivité énergétique et les partenariats pour l’économie bleue.

Cette initiative promeut aussi la collaboration Sud-Sud en favorisant les complémentarités portuaires, les investissements conjoints dans les corridors logistiques et l’exploitation durable des ressources marines, a encore indiqué Mme Louzzi, relevant que l’Initiative Royale représente aussi un nouveau modèle de solidarité atlantique, où les ports deviennent des plateformes d’échanges, d’innovation et de croissance inclusive.

Revenant sur le cas du Port Dakhla Atlantique, la responsable a souligné que ce Port illustre l’exemple de catalyseur de nouveaux modèles de développement.

Le port Dakhla Atlantique illustre parfaitement la volonté du Maroc d’intégrer les infrastructures portuaires à ses nouveaux modèles de développement territorial et économique, a-t-elle fait savoir.

Conçu comme une passerelle entre l’Atlantique et le Sahel, ce Port en eau profonde soutiendra les pôles industriels, les projets d’énergies renouvelables et le commerce régional, tout en créant des opportunités pour les jeunes et les communautés locales, a poursuivi Mme Louzzi, soulignant qu’au-delà de sa vocation économique, Dakhla Atlantique incarne une vision transformatrice du développement, où les infrastructures servent la diplomatie, la durabilité et l’ambition continentale.

L’Africa Summit du Financial Times se veut une plateforme unique permettant aux dirigeants africains les plus influents dans les domaines des affaires, de la finance et de la politique de rencontrer des investisseurs et des partenaires commerciaux mondiaux pour explorer des partenariats, débloquer la croissance et définir le prochain chapitre de l’histoire économique de l’Afrique.

Plusieurs personnalités de marque ont pris part à ce conclave pour passer au peigne fin les opportunités d’affaires en Afrique dans différents domaines de grande valeur ajoutée.

Plusieurs panels ont, ainsi, été organisés sur des thèmes aussi diversifiés que l’avenir des finances en Afrique, le commerce interafricain, le renforcement de la stabilité dans le continent, l’avenir de la fintech ou encore l’impact du changement climatique sur le secteur agricole.

LR/MAP