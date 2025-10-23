Le Maroc accueille pour la première fois en Afrique le Sommet Annuel du Groupe de Montréal

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc a abrité, mercredi à Rabat, à l’initiative de Tamwilcom, le Sommet Annuel du Groupe de Montréal, un réseau international réunissant treize banques publiques de développement issues des Amériques, d’Europe, d’Asie et d’Afrique.

Ce rendez-vous mondial, organisé pour la première fois sur le continent africain, constitue une plateforme unique d’échanges et de réflexion sur le rôle des institutions financières publiques dans le financement et l’accompagnement des micros, petites et moyennes entreprises.

Placée sous le thème “la résilience et de la diversification des marchés”, cette édition 2025 du Sommet vise à explorer les leviers permettant aux banques publiques de développement de renforcer la résilience et la compétitivité des entreprises face aux défis économiques, géopolitiques et technologiques mondiaux.

Intervenant à cette occasion, le directeur général de Tamwilcom, Said Jabrani, a affirmé que le Maroc, sous la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a toujours fait preuve d’une résilience exemplaire, transformant les épreuves en opportunités de progrès.

“L’accueil de cette édition du Sommet de Montréal sur le sol africain illustre notre volonté de placer la coopération et l’échange d’expériences au cœur de notre action”, a dit M.Jabrani.

Ainsi, il a souligné qu’en tant qu’institution publique dédiée au financement de l’entreprise, Tamwilcom partage pleinement les ambitions du Groupe de Montréal, à savoir favoriser l’entrepreneuriat, soutenir la croissance des très petites et moyennes entreprises (TPME) et renforcer la résiliences des économies face aux défis mondiaux.

De son côté, la Co-Présidente du Groupe de Montréal, Isabelle Bébéar, a rappelé que son Groupe a pour objectif la création d’une coopération internationale solide, visant à soutenir la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) dans les pays membres.

Dans un contexte mondial marqué jugé incertain, elle a insisté sur l’importance du partage des bonnes pratiques et de la création d’outils concrets pour accompagner les startups et les PME.

“Ces entreprises sont le moteur de la croissance économique, la clé pour résoudre des problèmes concrets, créer des emplois et permettre l’épanouissement des entrepreneurs”, a souligné Mme. Bébéar.

Pour sa part, le directeur général de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), Ali Seddiki, a réaffirmé que le Maroc s’impose aujourd’hui comme un hub mondial d’investissement et de commerce durable.

“Cette position stratégique repose sur une proposition de valeur structurée autour de six piliers majeurs : une stabilité politique et économique incontestable, une ouverture commerciale renforcée par des accords de libre-échange, un capital humain jeune et hautement qualifié, une transition énergétique ambitieuse vers une économie verte, ainsi qu’une capacité logistique inégalée, offrant aux investisseurs internationaux prévisibilité et fiabilité”, a expliqué M. Seddiki.

Dans ce sens, il a mis en exergue la transformation profonde du paysage économique national, notamment à travers le développement d’industries manufacturières essentielles, capables d’absorber une main-d’œuvre jeune et dynamique.

Ce Sommet a été une occasion pour mettre en lumière la diversification des marchées ainsi que le rôle essentiel des banques publiques de développement dans la création et la croissance des entreprises.

Il a rassemblé les dirigeants et responsables des institutions membres du réseau du Groupe de Montréal, en présence de représentants du Ministère de l’Economie et des Finances, de Bank Al Maghrib ainsi que des principaux bailleurs de Fonds et institutions financières internationales.

LR/MAP