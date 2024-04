Ramadan 1445H | L’opération humanitaire lancée par l’Agence Bayt Mal Al Qods prend fin

Partager Facebook

La grande opération humanitaire, lancée par l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al Qods, à l’occasion du mois sacré de Ramadan 1445 H, a pris fin lundi soir dans la Ville Sainte.

L’Agence a ainsi présenté le bilan de cette opération d’envergure à l’occasion d’un Iftar marqué par la présence d’éminentes personnalités maqdessies, de dignitaires musulmans et chrétiens, à leur tête le mufti d’Al Qods et de la Palestine, le directeur du département des waqfs islamiques et des affaires de la sainte mosquée d’Al Aqsa, le gouverneur adjoint de la ville et des représentants d’institutions et associations civiles.

Lors de cette opération, il a été procédé, en deux phases, à la distribution de 2200 paniers alimentaires, au profit de trois centres hospitaliers et quelque 3000 familles maqdessies, réparties sur l’ensemble des quartiers d’Al Qods et ses camps, ainsi que les localités isolées relevant du gouvernorat et situées en dehors du mur.

Par ailleurs, l’Agence a également distribué plus de 30.000 repas, avec une moyenne de 1000 unités par jour tout au long du mois béni, qui ont profité en particulier aux fidèles de la mosquée d’Al Aqsa et de la vieille ville, ainsi qu’aux familles dans les différents quartiers d’Al Qods intra et extra muros, aux centres sociaux, hospices et maisons d’hébergement.

L’Agence a mobilisé d’importants moyens logistiques pour assurer le succès de cette opération, avec la création de plus de 100 opportunités d’emploi temporaire durant tout le mois du Ramadan, bénéficiant aux jeunes de la ville. Ces hommes et femmes se sont répartis entre les équipes de services chargées du tri, du stockage et de la manutention au niveau des entrepôts; les équipes de terrain, qui avaient pour mission la distribution des repas, outre les travailleurs de boulangeries, de cuisines, les équipes de ravitaillement, celles du contrôle sanitaire et de la qualité et le staff des premiers secours.

L’opération a apporté du baume au coeur des familles, de l’ensemble des bénéficiaires, toutes catégories confondues, notamment les orphelins, les pensionnaires des hospices, les centres sociaux, les écoles coraniques, les visiteurs de la mosquée d’Al Aqsa, les associations des personnes en situation de handicap, ainsi que certaines personnes évacuées de Gaza ayant bénéficié de cette aide.

Au terme de cette opération humanitaire, plus de 200 coupons d’achat d’habits de l’Aïd ont été distribués à des orphelins pris en charge par l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, au grand bonheur de ces enfants et de leurs familles.

