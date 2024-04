Commémoration du 77è et 68è anniversaire de la visite historique de feu SM Mohammed V à Tanger et à Tétouan

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le peuple marocain et les hommes et femmes du Mouvement national, de la famille de la résistance et de l’armée de libération commémorent, ce mardi, le 77è anniversaire de la visite historique de feu SM Mohammed V à Tanger (9 avril 1947) et le 68ème anniversaire de la glorieuse visite du Père de la Nation à Tétouan (9 avril 1956) pour la revendication de l’indépendance des provinces du nord, consacrant ainsi l’intégrité du territoire du Royaume.

Cette visite, en plus d’être un acte qui marque un tournant décisif dans le combat du Maroc pour le recouvrement de son indépendance, constitue une glorieuse épopée de la lutte nationale pour la liberté et l’indépendance. Elle a aussi marqué une rupture entre deux époques, celle de la lutte menée par le Palais royal et les pionniers du Mouvement national contre l’administration de la résidence générale du Protectorat français, et celle de la revendication du droit du Maroc à son indépendance devant la communauté internationale.

Riche en significations et enseignements pour les générations montantes, cette commémoration est l’occasion de célébrer deux discours historiques, prononcés par feu SM Mohammed V à neuf années d’intervalle, qui retracent un long chemin allant de la revendication claire et solennelle de l’indépendance, à la consécration de l’unité du Royaume.

La visite royale à Tanger a marqué un tournant décisif dans le combat du Maroc pour l’indépendance du Royaume, le recouvrement de sa souveraineté et la consécration de l’unité de la nation.

Cette commémoration souligne la profonde symbolique du “voyage de l’unité” effectué par le Père de la Nation à Tanger, ville sous administration internationale à l’époque, pour défier les puissances coloniales et clamer solennellement la volonté du Royaume de recouvrer sa liberté et son indépendance.

Deux jours avant cette visite, l’occupant avait commis un massacre à Casablanca, tuant et blessant des centaines de Marocains dans le but d’éteindre la ferveur nationale et d’empêcher le Père de la nation, chef de file du Mouvement national, de se rendre à Tanger.

Ces événements n’ont fait que renforcer la détermination du regretté Souverain qui, après avoir rendu visite aux familles des victimes du massacre, a répondu sans équivoque au Résident général: Il est hors de question de reculer sur le principe de cette visite.

Le 9 avril 1947, le Libérateur de la Nation s’est rendu à bord du train royal de la ville de Rabat vers Tanger, en passant par Souk Larbaa, Ksar El Kébir et Assilah, où un accueil grandiose au milieu d’une foule impressionnante a été consacré au regretté Souverain.

Cette merveilleuse image a brisé les obstacles semés par les autorités coloniales, témoignant de la puissante symbiose ayant toujours uni le glorieux Trône alaouite et le peuple marocain.

A cette occasion, les habitants de Tanger ont réservé un accueil mémorable au cortège royal, donnant par là même, toute sa magnificence aux liens d’allégeance et d’attachement indéfectible au Trône.

Dans ce discours prononcé dans l’espace de la Mendoubia de Tanger devant les représentants des puissances étrangères, des autorités administratives internationales de Tanger et de nombreuses personnalités, feu SM Mohammed V a exprimé clairement et sans ambiguïté la volonté du peuple marocain de recouvrer son indépendance et de prendre son destin en main sur l’ensemble de son territoire.

“Les droits du peuple marocain ne peuvent se perdre et ne se perdront jamais”, avait clamé le Libérateur de la Nation, haut et fort, devant les représentants consulaires de différents pays et la population locale en communion patriotique.

Lors de cette visite, feu SM Mohammed V a prononcé, le vendredi 10 avril à la grande mosquée de Tanger, le prêche de vendredi dans lequel il a appelé la Nation à demeurer attachée aux préceptes de l’Islam, tout en réaffirmant l’ancrage du Royaume au monde arabo-islamique.

Neuf ans après la visite glorieuse de Tanger, le regretté Souverain allait revenir, le 9 avril 1956, dans le Nord, cette fois-ci à Tétouan, pour annoncer aux Marocains l’indépendance et l’unification du Nord et du Sud du Royaume.

Une visite tout aussi historique intervenue sur la route du retour du Roi Libérateur, après un séjour en Espagne où Il avait tenu des négociations pour le parachèvement de l’unité territoriale du Maroc, couronnées par la signature, le 7 avril 1956, de la déclaration commune et d’un protocole annexe en vertu desquels Madrid reconnaît l’indépendance du Maroc et sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire.

Le 77ème anniversaire de la visite historique de feu SM Mohammed V à Tanger et le 68ème anniversaire de Sa visite à Tétouan sont aujourd’hui l’occasion pour appeler à davantage d’efforts de toutes les composantes de la société marocaine, en faveur de la préservation de la mémoire de l’épopée glorieuse de la résistance et de la lutte pour l’indépendance.

LR/MAP