Rabat | Tenue de la 3ème réunion du Conseil National de l’Inclusion Financière

La troisième réunion du Conseil National de l’Inclusion Financière (CNIF) s’est tenue, mercredi à Rabat, sous la présidence de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah.

Cette réunion été consacrée à l’examen de l’état d’avancement du processus de déploiement de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière (SNIF), notamment, du dispositif de suivi et de pilotage et des travaux des groupes de travail, indique un communiqué de la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE) relevant du ministère de l’Economie et des finances.

“Ainsi, malgré le contexte de la crise sanitaire, 33% des actions planifiées ont été réalisées et 40% sont en cours de déploiement”, ajoute la même source.

A l’ouverture de cette réunion, Mme Fettah et le Wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, ont rappelé le contexte difficile de déploiement de la SNIF, durant les deux dernières années et la nécessité d’accélérer son déploiement afin de rester dans les délais impartis.

La ministre a aussi insisté sur le fait que l’inclusion financière demeure au centre des préoccupations des pouvoirs publics en tant qu’un axe incontournable d’inclusion économique et sociale des citoyens.

Ont pris part à cette réunion, le ministre de l’industrie et du Commerce, le ministre de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, la présidente de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) et le Président par intérim de l’Autorité de Contrôle des assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS).

Cette réunion a été également marquée par la présence du directeur général du Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM), le président de la Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurance et de Réassurance, le vice-président de la Confédération Générale des Entreprises au Maroc (CGEM), le président de la Fédération Nationale des Associations de Microcrédit et le Président de l’Association Professionnelle des Etablissements de Paiement.

La réunion a vu, également, la cooptation du ministère de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences en tant que membre du Conseil.

La SNIF repose sur 7 leviers portant aussi bien sur le renforcement des modèles alternatifs accessibles à moindres coûts comme le mobile paiement, la microfinance et l’assurance inclusive que sur l’élargissement des offres bancaires au service des ruraux et de la TPE en insistant sur l’importance de prendre en considération les conditions et les besoins spécifiques de ces segments en termes d’accès aux services financiers, aux informations et à l’accompagnement, rappelle le communiqué.

LR/MAP