Rabat | Mohamed Ould Errachid s’entretient avec une délégation de la CPM Maroc-UE

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le président de la Chambre des Conseillers, Mohamed Ould Errachid, a eu, mardi à Rabat, des entretiens avec une délégation de la Commission parlementaire mixte (CPM) Maroc-Union européenne (UE), dans le cadre du renforcement des relations de partenariat privilégiées unissant les deux parties.

Selon un communiqué de la Chambre des Conseillers, cette réunion avec la délégation du Parlement européen, conduite par Ruggero Razza, coprésident de cette instance, a été l’occasion de souligner la profondeur et la solidité des relations maroco-européennes, fondées sur une histoire commune, la proximité géographique et des intérêts partagés.

Elles ont également mis en avant la volonté ferme de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de promouvoir le capital matériel et humain du Royaume et de poursuivre la voie des réformes et du développement global dans l’ensemble des régions du pays.

Dans ce contexte, M. Ould Errachid a rappelé “la place particulière dont jouit le Royaume auprès de l’Union européenne depuis l’octroi du statut avancé en 2008”, un cadre global de dialogue et de coopération qui dépasse les dimensions économiques et commerciales pour englober les domaines politique, sécuritaire, énergétique et social.

Le président de la Chambre des Conseillers a souligné que “l’UE demeure le premier partenaire commercial du Maroc”, précisant que les échanges entre les deux parties représentent une part importante du commerce extérieur du Royaume, ajoutant que cette coopération contribue à l’intégration progressive de l’économie marocaine dans le marché intérieur européen.

S’agissant des questions de sécurité et de migration, les deux parties ont réaffirmé le caractère stratégique de la coopération entre le Maroc et l’UE dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et l’immigration irrégulière.

La délégation européenne a salué, à cet égard, les efforts pionniers déployés par le Maroc, sous la sage Conduite de Sa Majesté le Roi, dans la gestion des flux migratoires et la lutte contre les réseaux de traite des êtres humains, mettant en avant le soutien de l’UE aux programmes de développement et d’action sociale mis en œuvre au Maroc, visant à traiter les causes profondes de la migration et à renforcer le développement local.

Les discussions ont également porté sur les perspectives de coopération dans les domaines de l’énergie et de la transition environnementale, les deux parties soulignant le rôle de premier plan du Royaume dans le développement des énergies renouvelables, notamment solaire et éolienne.

Elles ont aussi relevé la participation active du Royaume aux initiatives de “l’Union pour la Méditerranée” et aux projets d’interconnexion électrique et d’énergies vertes, contribuant ainsi à renforcer la sécurité des approvisionnements et à atteindre les objectifs de neutralité carbone des deux partenaires.

Dans ce cadre, les parlementaires marocains et européens ont insisté sur l’importance de renouveler le rôle de la CPM et de renforcer son implication dans l’accompagnement des priorités du partenariat entre Rabat et Bruxelles.

Elles ont également souligné la nécessité d’une action conjointe pour la mise en œuvre du “Nouveau Pacte pour la Méditerranée”, dans l’intérêt mutuel des deux parties, à travers des mécanismes concrets garantissant l’efficacité, la justice et la bonne exécution des engagements de coopération.

Les deux parties ont, de même, réaffirmé leur volonté de poursuivre l’action commune visant à moderniser et approfondir le partenariat stratégique entre le Maroc et l’UE et d’ouvrir de nouveaux horizons de coopération couvrant le numérique, l’innovation, la recherche scientifique et l’investissement dans le capital humain, au service des intérêts partagés et en phase avec les défis et enjeux régionaux et internationaux actuels.

Cette rencontre s’est déroulée en présence du quatrième vice-président de la Chambre des Conseillers, Lahcen Haddad, du Secrétaire général de la Chambre, El Assad Zerouali, du chef du cabinet, Mansour Lambarki, et du directeur des relations extérieures et de la communication, Saad Ghazi.

LR/MAP