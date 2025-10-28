Le Conseil de la Concurrence et l’ANGSPE s’allient pour une économie plus équitable

Le Conseil de la Concurrence et l’Agence Nationale de Gestion Stratégique des Participations de l’État et de suivi des performances des établissements et entreprises publics (ANGSPE) ont signé, mardi à Rabat, une convention de partenariat visant à mutualiser leurs efforts pour promouvoir une économie compétitive, équitable et fondée sur la bonne gouvernance et le respect des règles de la concurrence libre et loyale.

Paraphée par le président du Conseil de la Concurrence, Ahmed Rahhou, et le directeur général de l’ANGSPE, Abdellatif Zaghnoun, cette convention s’inscrit dans le cadre des efforts communs pour renforcer le respect des règles de la concurrence au sein des entités relevant du périmètre de l’Agence, prévenir les pratiques anticoncurrentielles telles que les ententes et les abus de position dominante, et encourager la mise en place de pratiques de gouvernance plus transparentes et responsables.

Elle vise également à garantir une concurrence loyale, à renforcer l’intégrité des marchés et à assurer la conformité des opérations de capital et de portefeuille avec la réglementation en vigueur en matière de concurrence.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette signature, M. Rahhou a rappelé que le Conseil de la Concurrence et l’ANGSPE collaborent étroitement afin d’harmoniser les pratiques de gouvernance au sein des établissements et entreprises publics (EEP), éviter les conflits et chevauchements, et favoriser l’échange rapide et efficace d’informations.

Parallèlement, il est revenu sur la mise en place de mécanismes de contrôle préventifs, non punitifs, destinés à accompagner les entreprises publiques dans le respect rigoureux des règles, renforçant la confiance des partenaires et des investisseurs, tout en assurant la compétitivité et la bonne gouvernance dans l’intérêt du développement économique du Royaume.

De son côté, M. Zaghnoun a souligné la nécessité de moderniser les organes délibérants des EEP, et d’instaurer des comités spécialisés pour couvrir différents volets stratégiques.

Il a également fait savoir que la consolidation des bilans des EEP est une étape essentielle pour assurer la transparence financière. “Cela permet de renforcer la confiance des investisseurs et de promouvoir un climat propice aux investissements privés”, a-t-il indiqué.

Par ailleurs, le directeur général de l’Agence a mis en exergue l’importance de développer des partenariats public-privé (PPP) basés sur la transparence et la confiance, conditions indispensables pour impliquer durablement le secteur privé dans les grands projets structurants.

Le partenariat entre le Conseil de la Concurrence et l’ANGSPE porte sur plusieurs axes dont l’échange d’informations et de données sur les pratiques de marché, la concertation en amont sur les projets d’opérations de capital et de portefeuille, et le suivi des pratiques anticoncurrentielles.

Les deux institutions s’engagent aussi à développer des programmes de formation et d’échange d’expertises, ainsi qu’à organiser conjointement des actions de sensibilisation, conférences et séminaires, pour diffuser la culture de la concurrence et accompagner la réforme du secteur public.

Un comité de suivi veillera à la mise en œuvre effective de la convention, à assurer la coordination entre les parties, et à évaluer les résultats des actions engagées.

En effet, ladite convention réaffirme l’engagement commun du Conseil de la Concurrence et de l’Agence à renforcer la compétitivité, la transparence et la bonne gouvernance économique au service du développement du Royaume.

LR/MAP