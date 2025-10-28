PLF 2026 | Le gouvernement engagé en faveur du maintien de la dynamique de développement

Les groupes de la majorité parlementaire à la Chambre des représentants ont affirmé, mardi, que le projet de loi de finances pour l’année 2026 (PLF-2026) concrétise la volonté du gouvernement de poursuivre la dynamique de développement plaçant le citoyen au centre des priorités, tout en conciliant réalisme économique et justice sociale.

Lors d’une séance de la Commission des finances et du développement économique consacrée au débat général sur le PLF, en présence de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, et du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, les groupes de la majorité ont souligné que ce texte vise à garantir à l’ensemble des Marocains les retombées de la croissance et à consacrer l’égalité des chances sur les plans économique et social.

Intervenant à cette occasion, le président du groupe du Rassemblement national des indépendants (RNI), Mohamed Chouki, a indiqué que “ce projet ambitieux, qui s’inscrit dans la continuité de la mise en œuvre du programme gouvernemental en tant que contrat politique avec les citoyens, traduit la volonté de l’Exécutif de parachever la mise en œuvre des programmes de l’État social plaçant le citoyen marocain au cœur de ses politiques et de ses actions”.

En dépit des contraintes budgétaires auxquelles le gouvernement fait face, le PLF-2026 comprend “des mesures et dispositions inédites dans les domaines de la santé et de l’éducation, dépassant les attentes en matière de demande sociale”, a-t-il fait remarquer.

Pour sa part, le président du groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, Allal Amraoui, a estimé que ce projet traduit la volonté du gouvernement de poursuivre la dynamique de développement que connaît le Royaume, de manière à renforcer sa place parmi les pays émergents.

Cette volonté “se manifeste clairement à travers deux indicateurs essentiels : un taux de croissance prévu de 4,6% et une réduction du déficit budgétaire à 3% du PIB”, a-t-il précisé.

M. Amraoui a également relevé que les priorités fixées par le projet répondent aux aspirations et attentes des citoyens pour l’édification d’un Maroc en plein essor, avançant d’un même pas et fondé sur l’équité territoriale et l’inclusion sociale, en droite ligne des Hautes Orientations Royales contenues dans le discours de Sa Majesté le Roi à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire actuelle.

De son côté, le président du groupe du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Ahmed Touizi, a qualifié la discussion du PLF de “moment constitutionnel et politique majeur”, permettant d’examiner en détail les ressources et les dépenses de l’État et d’illustrer, chiffres à l’appui, les politiques auxquelles le gouvernement s’est engagé lors de son investiture parlementaire.

Il a rappelé, à cet égard, l’importance d’accélérer la marche du “Maroc Émergent” à travers le lancement d’une nouvelle génération de programmes de développement territorial et la consolidation de la justice sociale et spatiale. Cela nécessite, a-t-il insisté, la mobilisation de toutes les énergies et ressources disponibles, ainsi que la lutte contre les pratiques qui gaspillent le temps, les efforts et les moyens, soulignant que “la conjoncture actuelle ne permet aucun relâchement en matière d’efficacité et de rendement de l’investissement public”.

Lors d’une séance plénière commune entre les deux Chambres du Parlement tenue la semaine dernière, Mme Fettah avait présenté les grandes lignes du projet de loi de finances (PLF) n°50-25 au titre de l’année budgétaire 2026.

Le PLF-2026 s’appuie sur quatre priorités majeures à savoir la consolidation des acquis économiques pour conforter la place du Maroc parmi les nations émergentes, le lancement de la nouvelle génération des programmes de développement territorial intégré, la poursuite de la consolidation des piliers de l’État social et des grandes réformes structurelles ainsi que la préservation des équilibres des finances publiques, a-t-elle expliqué.

