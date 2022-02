Province de Guelmim | Plus de 2600 touristes en 2021

Partager Facebook

Les établissements touristiques classés dans la province de Guelmim ont accueilli, au cours de l’année 2021, quelque 2660 touristes, toutes nationalités confondues.

Selon un rapport de la direction régionale du Tourisme de Guelmim-Oued Noun, ces unités ont enregistré, en 2021, 3656 nuitées, notant que les touristes internationaux français arrivent au premier rang des visiteurs (13), suivis de quatre touristes belges, quatre français, quatre turcs et trois chinois.

Les autres touristes sont issus d’Espagne, d’Allemagne, des Etats- Unis et de la Suisse, ainsi que d’autres pays arabes et africains.

Les mois de novembre et décembre derniers ont enregistré le plus grand nombre de touristes (759/1003 nuitées), suivis des mois de mars et avril (495 touristes /597 nuitées), septembre et octobre (385 touristes/ 473 nuitées), mai et juin (280 touristes / 490 nuitées), juillet et août (321 touristes/ 343 nuitées), ainsi que janvier et février (320 touristes/ 751 nuitées).

LR/MAP