Programme Michael Sachs | Jeunes leaders juifs et musulmans en tournée au Maroc et en Israël

Un groupe de jeunes professionnels juifs et musulmans du Maroc, d’Israël et des États-Unis, a effectuéune tournée de dix jours de rencontres et d’échanges avec de hauts responsables du gouvernement, de la société civile et de la diplomatie dans sept villes du Maroc et d’Israël. Focus.

Cette tournée entrait dans le cadre du programme-phare Michael Sachs pour les dirigeants de demain, organisé par l’American Jewish Committee (AJC) et l’Association Mimouna.

Le programme Michael Sachs, du nom d’un leader visionnaire qui a consacré sa vie à la promotion du dialogue arabo-israélien, consistait en un programme de six mois axés sur une compréhension plus vaste de la culture juive en Afrique du Nord et de la culture marocaine en Israël,intervenant suite à la reprise des liens diplomatiques entre les deux pays.Et ce, dans le but d’encourager un partenariat plus vigoureux au Moyen-Orient.

Conduite par El Mehdi Boudra, fondateur et président de l’Association Mimouna, Dana Steiner, directrice d’AJC ACCESS Global, Mohamed Reda Ayadi, directeur de programme pour le dialogue judéo-musulman de l’Association Mimouna, et le Dr Ari Gordon, directeur des relations judéo-musulmanes d’AJC, la délégation a fait l’éloge du développement accru des possibilités de promotion d’un engagement et d’échanges plus profonds entre la prochaine génération d’Américains, de Marocains et d’Israéliens.

Mohamed Reda Ayadi a souligné à ce sujet: «L’impact de notre voyage en tant que délégation conjointe de jeunes Musulmans et Juifs marocains d’Amérique et d’Israël a été indéniable. Notre partenariat -unique en son genre- a amplifié notre appel à une plus grande coopération et à un échange d’idées à travers toute la région».

Les participants ont discuté d’un éventail de sujets concernant notamment l’autonomisation des jeunes, la coopération régionale ou encore l’enseignement de l’Holocauste dans le monde arabe avec, entre autres, le ministre marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaïd, le ministre marocain de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, et les membres de la Knesset Michael Bitton et Ya’akovMargi, co-présidents du groupe d’amitié parlementaire Israël-Maroc.

Lors de sa tournée à Rabat, Casablanca et Marrakech, le groupe de jeunes professionnels a rencontré de hauts diplomates américains et israéliens, des chefs d’entreprise, des leaders interconfessionnels, des analystes politiques, des membres de la communauté juive, ainsi que de jeunes universitaires du Policy Center for the New South et de l’Université Mohammed VI Polytechnique.

A Jérusalem, Yeruham, Rahat et Tel Aviv, les participants ont rencontré de hauts fonctionnaires israéliens, des dirigeants civiques palestiniens, des diplomates marocains, des membres de la communauté juive marocaine, des entrepreneurs dans les hautes-technologies, ainsi que des dirigeants locaux qui se dédient au dialogue arabo-israélien.

La mission a fait suite à six mois de réunions virtuelles visant à développer la confiance mutuelle et à étudier conjointement des sujets d’intérêt commun. Notamment, l’histoire de la vie juive au Maroc, les perspectives arabes sur l’Holocauste, le rôle de la religion dans les conflits et leur résolution et le récit comme outil de diplomatie.

Les participants marocains, américains et israéliens se sont appuyés sur leur expérience virtuelle tout au long de cette mission de dix jours, avec un dialogue régulier autour de leurs identités singulières, leurs priorités politiques et leurs intérêts personnels.

Dana Steiner, directrice d’AJC ACCESS Global, a déclaré à ce propos: «Nous voulons que la confiance que nous avons tissée au-delà des frontières nationales, ethniques et religieuses, aboutisse à des résultats tangibles. Mais cette mission, la première du genre, devrait également démontrer que les initiatives interpersonnelles sont essentielles au développement des liens entre les États-Unis, le Maroc et Israël».

Fondée en 2007, Mimouna cherche à sensibiliser et éduquer le peuple marocain à l’Histoire et la culture hébraïques de son pays et à renforcer les attaches entre Juifs et Musulmans. Depuis 2015, l’association Mimouna a participé à tous les Forums mondiaux d’AJC, notamment à celui tenu à Jérusalem en 2018.

L’AJC, fondée en 1906, a fait pour sa part de l’évolution des relations entre Musulmans et Juifs et entre Arabes et Israéliens un pilier de sa mission au XXIe siècle. L’AJC visite régulièrement le Maroc et est investi avec sa communauté juive depuis plus de 30 ans.

La collaboration entre AJC ACCESS et l’Association Mimouna, débutée en 2014, est centrée sur l’importance du patrimoine juif dans l’identité et la culture marocaines. En 2017, les deux organisations ont organisé une conférence à Essaouira, afin de discuter des approches interconfessionnelles à même de faire progresser la compréhension commune au Moyen-Orient. Une conférence de suivi en 2018 a quant à elle étudié l’importance de l’éducation et des médias sociaux dans la promotion de la coopération interconfessionnelle.

En janvier 2021, suite au rétablissement des relations diplomatiques entre Israël et le Maroc, l’AJC et l’Association Mimouna ont signé un protocole d’accord visant à étendre les activités conjointes des deux organisations. Depuis plus de 20 ans, l’AJC bénéficie d’une «association internationale» avec le Conseil des communautés juives du Maroc, l’une des 37 organisations communautaires juives dans le monde avec lesquelles l’AJC entretient des liens programmatiques.