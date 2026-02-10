Présentation à Paris de l’ouvrage “L’artisanat marocain : un héritage en mouvement” (UNESCO)

Partager Facebook

L’ouvrage intitulé “L’artisanat marocain, un héritage en mouvement”, dédié à la sauvegarde de savoir-faire artisanaux menacés, a été présenté, mardi, au siège de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) à Paris, en présence d’une pléiade de personnalités institutionnelles, diplomatiques et culturelles.

Réalisé conjointement par le Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire et l’UNESCO, dans le cadre du programme “Trésors des Arts Traditionnels Marocains”, visant notamment à documenter les savoir-faire artisanaux authentiques, et à en garantir la continuité, ce livre se veut un outil de documentation, de transmission et de mise en lumière de la richesse et de la diversité de l’artisanat marocain.

Il reflète une démarche collective de réhabilitation de plusieurs métiers traditionnels, façonnés par une interaction équilibrée avec les quatre éléments naturels, la terre, l’eau, l’air et le feu, qui ont conféré aux métiers artisanaux marocains leur caractère distinctif, leur profondeur symbolique et leur forte charge identitaire.

L’ouvrage met également en avant l’importance de sauvegarder cet héritage artisanal, d’ancrer la documentation et l’historiographie comme piliers de la transmission, et de consacrer l’artisanat comme un patrimoine national vivant et renouvelé.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, l’ambassadeur-délégué permanent du Royaume du Maroc auprès de l’UNESCO, Samir Addahre, a souligné que la présentation à l’UNESCO de cet ouvrage constitue un moment d’une importance particulière pour le Royaume.

Il s’est félicité de cet évènement qui a offert à l’ensemble des 194 États membres de l’Organisation onusienne l’occasion de mieux connaître l’artisanat marocain, sa richesse et sa profondeur historique.

M. Addahre a également mis en avant l’expérience aussi pilote de l’ouvrage qui intègre les dimensions sociale, économique, de réinsertion et de développement durable, une expérience appelée à être dupliquée dans d’autres pays.

De son côté, le secrétaire d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Lahcen Saâdi, a indiqué que cet ouvrage représente l’aboutissement d’un travail conjoint approfondi entre son département et l’UNESCO.

Ce livre, a-t-il poursuivi, constitue une étape culturelle majeure dans le processus de sauvegarde et de valorisation du patrimoine artisanal national, faisant remarquer qu’il ne se limite pas à documenter des métiers traditionnels menacés de disparition, mais propose également une approche analytique faisant de l’artisanat un objet de réflexion culturelle, un levier de sensibilisation à sa valeur civilisationnelle et un pont solide entre tradition et modernité.

Il a, à cet égard, mis en évidence la capacité des métiers artisanaux marocains à évoluer et à s’adapter aux mutations contemporaines sans renoncer à leur esprit originel ni à leur identité profondément enracinée.

Pour sa part, le sous-directeur général pour la culture à l’UNESCO, Ernesto Ottone Ramirez, a salué la réalisation de l’ouvrage, soulignant qu’il invite à découvrir les multiples facettes du patrimoine culturel marocain riche et de ses expressions vivantes.

Il a, en outre, mettre en avant l’importance du soutien à l’artisanat, précisant qu’il favorise des moyens de subsistance durables, renforce l’inclusion sociale et contribue à la résilience des communautés face aux défis économiques, sociaux et sanitaires.

Et de rappeler que, dans le cadre de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, l’UNESCO porte la conviction que les savoir-faire patrimoniaux ne sont pas de simples vestiges du passé, mais l’expression vivante de l’histoire de l’humanité.

L’événement a été aussi l’occasion de découvrir, à travers des ateliers de démonstration en direct, plusieurs métiers de l’artisanat marocain, dont le zellige, la tapisserie, la sellerie brodée et le tissage des tentes, mettant en exergue la richesse des savoir-faire nationaux, la finesse de leurs techniques et leur capacité d’innovation.

La cérémonie s’est clôturée par un défilé de caftan marocain, symbole emblématique de l’élégance nationale et expression artistique de la convergence entre créativité artisanale et vision civilisationnelle du Royaume, dans une atmosphère festive traduisant la place centrale qu’occupe l’artisanat dans la préservation de l’identité nationale et le rayonnement culturel du Maroc.

