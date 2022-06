Plasturgie | La 10è édition du FEIP, les 28 et 29 juin à Casablanca

Partager Facebook

La 10ème édition du Forum-Exposition international de la Fédération Marocaine de Plasturgie (FEIP) se tiendra les 28 et 29 juin courant à Casablanca, sous le thème “La plasturgie marocaine levier incontournable pour le lancement des synergies de croissances intersectorielles et de la cinquième révolution industrielle (Industrie 5.0 au Maroc)”.

Organisée sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, cette manifestation accueillera près de 500 acteurs nationaux et internationaux issus de toutes les filières du secteur, indique la Fédération dans un communiqué.

Le secteur de la plasturgie au Maroc est aujourd’hui l’un des fleurons de l’industrie nationale. Transversal, il a toujours soutenu les autres secteurs industriels en leur proposant des solutions qui leur permettent d’alléger significativement leur dépendance aux importations, souligne la Fédération.

“Le nouvel essor du secteur industriel du Maroc, sous l’impulsion des grandes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ont eu un impact direct sur le secteur de la plasturgie qui, grâce à une étroite collaboration entre le Ministère de l’Iindustrie et la Fédération Marocaine de Plasturgie, connait une très forte croissance ces dernières années pour une souveraineté industrielle marocaine”, a affirmé Hicham Elhaid, président de la Fédération.

Cité par le communiqué, M. Elhaid relève en outre que “la synergie intersectorielle et la décarbonation apporteront davantage de croissances pour notre secteur et pour ses secteurs clients si on réussit le challenge de capitaliser dessus”.

Le 10ème Forum-Exposition international de la FMP met à l’honneur cette année deux secteurs clients de la plasturgie, à savoir l’Agro-industrie et l’automobile, représentés par leurs Fédérations, la FENAGRI et l’AMICA.

Le Forum aura donc pour objectif d’étudier l’optimisation des croissances intersectorielles avec ces deux secteurs, en vue de l’ancrage de la souveraineté industrielle, de la substitution des importations de produits plastiques, du développement de l’investissement et des exportations et de la création de l’emploi.

La thématique de la décarbonation et de l’économie circulaire, dans le secteur de la plasturgie, seront également évoqués lors du FEIP qui se tiendra, sous l’égide du ministère de l’industrie et du Commerce, avec le soutien de la Société Nationale d’Electrolyse et de Pétrochimie (SNEP) et de l’Agence Marocaine de Développement de l’Investissement et des Exportations (AMDIE), et en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Le forum s’articulera autour de trois temps forts à savoir la session plénière, qui traitera des thématiques de la 10ème édition du FEIP, l’Exposition, vitrine de l’innovation qui permettra de montrer le dynamisme et le savoir-faire nationaux, Made in Morocco, et internationaux du secteur ainsi que l’espace B-to-B, dont l’objectif est de favoriser les rencontres entre investisseurs et la mise en place de partenariats stratégiques entre différents représentants des filières industrielles.

LR/MAP