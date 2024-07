Pékin | L’AMSSNuR prend part à la réunion annuelle des Centres collaborateurs de l’AIEA

Partager Facebook

Le directeur général de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), Saïd Mouline, a participé à la réunion annuelle des Centres collaborateurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui s’est tenue du 17 au 19 juillet à Pékin.

Cet événement, qui a réuni des représentants du Brésil, de la Hongrie, du Japon, de la Jordanie, du Pakistan, du Royaume-Uni, de la Russie, de la Thaïlande et du Tadjikistan, avait pour but de renforcer la coopération entre les Centres collaborateurs dans le domaine de la sécurité nucléaire, indique l’Agence dans un communiqué publié sur son site Internet.

Lors de cette réunion, l’AMSSNuR a présenté ses réalisations dans le cadre de son mandat de Centre collaborateur, ainsi que ses plans futurs pour continuer à renforcer la sécurité nucléaire, fait savoir le communiqué.

M. Mouline, également président du GNSSN (Global Nuclear Safety and Security Network), continue de jouer un rôle clé dans le renforcement de la sécurité nucléaire sur le continent africain et à l’échelle internationale, souligne la même source.

Et d’ajouter que la participation de M. Mouline à cette réunion annuelle à Pékin témoigne de l’engagement de l’AMSSNuR à collaborer étroitement avec l’AIEA et ses Centres collaborateurs pour garantir une utilisation sûre, sécurisée et pacifique des sources de rayonnement ionisants.

Depuis sa désignation en juin 2021 en tant que premier Centre collaborateur de l’AIEA en Afrique pour le renforcement des capacités en matière de sécurité nucléaire, l’AMSSNuR s’est engagée à assister les États membres dans l’élaboration de leurs cadres réglementaires en matière de sécurité nucléaire, à développer les capacités nationales et régionales avec un accent particulier sur l’Afrique et à renforcer la coopération régionale et internationale dans le domaine de la sécurité nucléaire.

L’Agence a activement contribué au renforcement des capacités en matière de sécurité nucléaire par le biais de diverses activités de coopération régionale et internationale, notamment l’organisation de la 3ème Conférence internationale des régulateurs sur la sécurité nucléaire en 2019 à Marrakech sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’accueil de stagiaires africains, l’organisation de visites scientifiques et de missions d’experts ainsi que de nombreux ateliers et cours de formation.

Les Centres collaborateurs de l’AIEA, qui comprennent des institutions, des départements et des laboratoires des États membres de l’AIEA, jouent un rôle crucial en soutenant les activités programmées de l’AIEA grâce à la mise en œuvre de plans d’action convenus.

