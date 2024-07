JO de Paris | Akhannouch assiste à la réception offerte par le Président français et Mme Brigitte Macron

Partager Facebook

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a assisté, vendredi au Palais de l’Élysée, à la réception offerte par le Président de la République française, M. Emmanuel Macron, et Mme Brigitte Macron aux Chefs d’État, de gouvernement et d’organisations internationales dans le cadre de l’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024.

M. Akhannouch, qui était accompagné de l’ambassadeure du Maroc à Paris, Samira Sitail, représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques.

Le Chef du gouvernement avait pris part, jeudi à Paris, au sommet pour “Le Sport et le Développement durable”, organisé par la Présidence de la République française et le Comité international olympique (CIO), avec le soutien de l’Agence française de Développement (AFD).

Ce sommet avait réuni des chefs d’État et de gouvernement, des dirigeants d’organisations internationales, des athlètes et des représentants du mouvement sportif, ainsi que des acteurs du financement du développement pour prendre “des initiatives exemplaires dans cinq domaines clés, à savoir l’éducation et l’emploi, la santé et la nutrition, l’égalité et l’inclusion, le financement et la mesure d’impacts, et la durabilité et l’héritage”.

LR/MAP