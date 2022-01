Oujda | Coup d’envoi des travaux de construction d’une usine de câblage automobile

Partager Facebook

Le coup d’envoi a été donné, lundi à la zone d’accélération industrielle de la Technopole d’Oujda, aux travaux de construction d’une unité industrielle de câblage automobile, devant permettre la création, à terme, de plus de 3.000 emplois directs.

Cette usine, relevant de l’équipementier automobile multinational «Aptiv», s’étalera sur une superficie de 8 ha, pour un investissement global de près de 394 millions de dirhams (MDH).

Le lancement des travaux de construction de cette nouvelle unité industrielle a été donné par le wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, en présence notamment du président du Conseil de la région de l’Oriental (CRO), Abdenbi Bioui, de représentants du groupe Aptiv, de partenaires et d’acteurs locaux.

Selon le Centre régional d’investissement (CRI), cette future «méga-usine», qui témoigne de la grande confiance des opérateurs économiques dans le potentiel de la région de l’Oriental, est de nature à impulser une nouvelle dynamique pour le développement du secteur industriel régional, et permettra de renforcer l’attractivité de la région à l’échelle nationale et internationale.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Bioui a indiqué que ce grand projet, qui sera réalisé avec une contribution du CRO à hauteur de 33 MDH, permettra de créer 3.500 emplois directs et entre 600 et 700 emplois indirects, affirmant que l’Oriental connaîtra l’installation d’autres projets dans les semaines et les mois à venir et que plusieurs investisseurs effectuent des visites dans la région dans ce sens.

Le futur port Nador West Med, une fois achevé, constituera une locomotive pour la région en améliorant son attractivité afin d’attirer d’autres investissements, a-t-il souligné, notant que ce projet contribuera à réduire le taux de chômage que connait la région.

De son côté, le représentant d’Aptiv, Mohamed El Filali, a indiqué que ce groupe est présent au Maroc depuis 23 ans, précisément à Tanger, Kénitra et Meknès, avec un effectif de quelque 16.000 employés à ce jour.

Ce groupe international renforce aujourd’hui sa présence dans le Royaume avec cette nouvelle unité industrielle, qui fera partie des plus grandes usines au Maroc et permettra de créer des emplois supplémentaires et d’encourager d’autres investisseurs à venir s’installer dans l’Oriental, s’est-t-il réjoui, relevant que cette région, qui bénéficiera de l’entrée en service du port Nador West Med, regorge de compétences et de ressources humaines qualifiées.

Cette nouvelle unité industrielle sera créée dans le cadre d’un partenariat entre la Wilaya de l’Oriental, le CRO, le CRI, la société MedZ et Aptiv.

La première tranche de ce projet, qui renforcera la compétitivité du secteur de l’industrie automobile au Maroc, doit être prête en juin prochain.

LR/MAP