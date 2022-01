Mezzour | L’Oriental, nouvelle locomotive de croissance pour le Maroc

Partager Facebook

La région de l’Oriental constituera une nouvelle locomotive de croissance pour le Maroc, a affirmé, lundi, le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour.

Intervenant par visioconférence lors d’une rencontre tenue à Oujda, à l’occasion du lancement des travaux de construction d’une usine de câblage automobile du groupe équipementier Aptiv, M. Mezzour a souligné que le lancement de ce projet et la mise en service du nouveau port Nador West Med, feront de l’Oriental une grande locomotive industrielle, au même titre que les écosystèmes industriels de Tanger ou Casablanca.

Ce port sera accompagné, dans le futur proche, par d’autres investissements de ce genre ou plus grands encore, en vue de renforcer la compétitivité et la productivité et tirer parti des compétences de la région de l’Oriental, a-t-il indiqué.

Le ministre a salué la confiance placée par ce groupe industriel en le Maroc et qui s’est traduite par l’installation de plusieurs unités industrielles, ainsi que les efforts déployés par la Wilaya de l’Oriental et le Conseil de la région en vue d’accompagner ce projet depuis le début et la coordination continue avec le ministère pour attirer des investissements prometteurs au profit de cette région.

Les potentialités naturelles, humaines et logistiques dont jouit l’Oriental peuvent être mises à profit et valorisées par des projets exceptionnels, permettant de créer davantage d’emplois et de richesse locale, a dit M. Mezzour.

Après avoir passé en revue un certain nombre de projets qui bénéficieront de l’appui financier et technique du département de tutelle en vue d’accompagner la région de l’Oriental, M. Mezzour a affirmé que le ministère redoublera d’efforts pour l’étude de la réalisation d’infrastructures industrielles dans cette région, ainsi que pour la conclusion de conventions de partenariat relatives aux projets qui seront retenus en commun accord avec les partenaires régionaux.

Par ailleurs, et dans le cadre de la stratégie de relance industrielle 2021-2023, qui vise la substitution des importations par la production nationale, le ministère a donné son accord de principe pour 56 projets au niveau de l’Oriental, notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire et de l’industrie électrique, pour un investissement de 1,64 milliard de dirhams (MMDH), devant permettre la création de plus de 6.000 postes d’emploi fixes et générer un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dirhams.

A cet égard, M. Mezzour a affirmé que les services du ministère, au niveau central et régional, continueront à coordonner étroitement avec le Centre régional d’investissement (CRI) de l’Oriental et les autres partenaires, en vue de soutenir l’initiative entrepreneuriale et financer davantage de projets industriels dans la région.

Les intervenants lors de cette rencontre ont mis en exergue les atouts et les potentialités dont regorge la région de l’Oriental, et qui sont à même d’inciter les différents acteurs économiques à investir et à s’installer dans cette région.

Ils ont aussi relevé l’importance de la «méga-usine» d’Aptiv à Oujda, qui contribuera au développement économique de la région de l’Oriental ainsi qu’au renforcement de la compétitivité du Maroc dans le secteur de l’automobile.

Cette rencontre a été présidée par le wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, en présence notamment du président du Conseil de la région de l’Oriental (CRO), Abdenbi Bioui, du directeur général du CRI de l’Oriental, Mohamed Sabri, du premier vice-président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Mehdi Tazi, du président de l’Association marocaine pour l’industrie et la construction automobile (AMICA), Hakim Abdelmoumen et de Mohcine Semmar, membre du directoire de la société MedZ.

La nouvelle usine du groupe Aptiv s’étalera sur une superficie de 8 ha à la zone d’accélération industrielle de la Technopole d’Oujda, pour un investissement global de près de 394 millions de dirhams (MDH).

Le projet, qui doit permettre la création de plus de 3.000 emplois directs, est le fruit d’un partenariat entre la Wilaya de l’Oriental, le CRO, le CRI, la société MedZ et Aptiv.

LR/MAP