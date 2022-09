OPCC | BMCE Capital Investments lance un Fonds Capital Venture

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

BMCE Capital Investments, société de gestion d’OPCC (Organismes de Placement Collectif en Capital) du groupe BMCE Capital, a annoncé, mardi, le lancement du Fonds Capital Venture, son premier fonds OPCC sur le segment du Capital Risque agréé par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) en date du 29 juillet 2022 sous le numéro AG/SPCC/003/2022, dédié au financement des startups marocaines innovantes.

Le Fonds Capital Venture est sponsorisé par le groupe BMCE Capital, banque d’affaires de Bank of Africa – BMCE Group, acteur de référence à dimension panafricaine dont l’innovation est au cœur de l’ADN, indique BMCE Capital Investments dans un communiqué.

Ainsi, ce fonds s’inscrit dans le cadre de la démarche du Groupe BMCE Capital de promotion et de soutien de l’écosystème national des startups et a pour objectif de générer, à moyen long terme, des success stories à l’échelle nationale et internationale, précise la même source.

Le Fonds Capital Venture bénéficie de la garantie Damane Capital Risque (accordée par la SNGFE anciennement CCG).

Dans les prochains mois, en vue d’atteindre sa taille cible de 50 millions de dirhams (MDH), le capital du Fonds Capital Venture fera également l’objet, de souscriptions d’investisseurs marocains de renom, acteurs de référence dans leurs secteurs d’activité respectifs, souhaitant contribuer à la dynamique nationale de soutien à l’écosystème des startups innovantes au Maroc.

Le Fonds Capital Venture cible toute startup, tous secteurs confondus, en phase d’amorçage. Au-delà de son apport financier, ce fonds offre aux startups investies, dans leurs premières phases de vie et tout au long de sa période de détention, un accompagnement sur-mesure adapté à leurs besoins spécifiques. Il leur permet également de bénéficier du réseau étendu de ses investisseurs, dont notamment celui de son Sponsor, au Maroc et l’international.

LR/MAP