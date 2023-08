ONU | Le Conseil de sécurité encense les efforts du Maroc pour la résolution de la crise libyenne

Partager Facebook

Les membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont encensé, mercredi à New York, les efforts du Maroc et ses contributions très appréciées pour la résolution de la crise en Libye.

En effet, dans une déclaration adoptée à l’unanimité, les Quinze “ont exprimé leur appréciation au Royaume du Maroc pour avoir accueilli la Commission 6+6 à Bouznika du 22 mai au 6 juin 2023”.

Cette distinction de la part de l’organe exécutif de l’ONU constitue une reconnaissance onusienne et internationale claire et sans équivoque des efforts louables déployés par le Maroc, conformément aux Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en vue d’accompagner les efforts des parties libyennes, des Nations Unies et de la communauté internationale dans la recherche d’une solution définitive à la crise libyenne, garantissant l’unité nationale, l’intégrité territoriale, la paix, la stabilité et le progrès de la Libye.

Dans cette même déclaration, les membres du Conseil de sécurité ont réaffirmé leur soutien au rôle de médiation et de bons offices du Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d’Appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et en capitalisant notamment sur l’Accord politique libyen adopté à Skhirat en 2015, ainsi que sur les progrès réalisés dans les négociations de la Commission mixte libyenne 6+6 visant à donner lieu à des lois électorales viables.

Cette haute appréciation par le Conseil de sécurité envers le Royaume fait suite à celles exprimées par le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, la Mission onusienne en Libye (UNSMIL), l’Union africaine et la Ligue des Etats arabes qui avaient tous salué le Maroc pour son accueil de la Commission 6+6 et ses efforts crédibles pour aider les parties libyennes à parvenir à une solution au conflit dans le pays.

LR/MAP