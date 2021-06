Office des changes | Le déficit commercial s’allège de 4,2% à fin avril

Partager Facebook

Le déficit commercial s’est établi à 62,77 milliards de dirhams (MMDH) au titre des quatre premiers mois de 2021, en allègement de 4,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon l’Office des changes.

Cet allègement s’explique par un accroissement des exportations de 18,73 MMDH ou +22,3% plus important que celui des importations (+15,95 MMDH ou +10,7%), précise l’Office dans ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois d’avril 2021, ajoutant que le taux de couverture s’est situé à 62%, en amélioration de 5,9 points.

Par rapport à la même période de 2019, les exportations ont progressé de 1,034 MMDH, tandis que les importations ont reculé de 3,537 MMDH, fait savoir la même source.

La hausse des importations à 165,4 MMDH est due à l’augmentation de celles des produits finis de consommation (+24,7%), des demi-produits (+10%), des biens d’équipement (+7,1%), des produits bruts (+18,8%) et des produits alimentaires (+5,1%), ainsi qu’à la baisse des produits énergétiques (-0,9%), indique l’Office des changes.

S’agissant des exportations, qui ont dépassé les 102,62 MMDH, elles ont été tirées notamment par l’automobile (+62,6%), les phosphates et dérivés (+16,9%), le textile et cuir (+22,8%), l’électronique et électricité (+33,9%), l’agriculture et agro-alimentaire (+3,2%) et l’aéronautique (+10,8%).

