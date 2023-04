Montréal | Le Maroc participe à la 8ème édition d’AEROMART

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc participera à la 8e édition d’AEROMART, convention d’affaires internationale de l’industrie aérospatiale, prévue du 04 au 06 avril à Montréal (Canada), annonce l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE).

Cet événement réunit plus de 3.000 participants et 1.500 entreprises de 45 pays différents et comme ce fut déjà le cas lors de l’édition précédente d’AEROMART, le Maroc est le seul pays africain représenté, ce qui souligne le succès du pays dans un paysage habituellement dominé par les acteurs nord-américains et européens, indique l’AMDIE dans un communiqué.

Et de préciser que la délégation marocaine est conduite par le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques Publiques, Mohcine Jazouli, accompagné par le Directeur Général de l’AMDIE, Ali Seddiki, le Président du Groupement des Industries Marocaines Aéronautiques et Spatiales (GIMAS), Karim Cheikh, ainsi que des entreprises marocaines du secteur de l’aérospatiale.

L’Agence rappelle que fort de la Vision éclairée de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, le Maroc s’est imposé comme l’une des principales destinations du secteur de l’aviation au niveau mondial. Aujourd’hui, 142 entreprises opèrent dans l’industrie aéronautique marocaine, employant près de 20.000 personnes et générant un chiffre d’affaires annuel de 2 milliards de dollars.

Cité dans le communiqué, M. Jazouli a souligné que “l’AEROMART Montréal constitue une excellente opportunité de rejoindre les leaders de l’industrie et d’établir des partenariats et des accords à grande échelle”.

“Aujourd’hui, le Maroc est en position de force pour continuer à attirer des clients et des investissements, car il offre l’une des industries aérospatiales les plus compétitives au monde”, a-t-il dit.

En marge de l’événement, l’AMDIE organise également, une conférence dédiée à la présentation des opportunités d’investissement au Maroc en partenariat avec le GIMAS autour du thème “Au Maroc, faites décoller vos ambitions”.

Cette conférence sera l’occasion de présenter les atouts du Royaume en faveur des investisseurs et notamment la compétitivité de ses écosystèmes industriels, la qualité de son capital humain, son potentiel de décarbonation et l’amélioration continu de l’environnement des affaires.

Elle permettra également de mettre en valeur les succès des entreprises établies au Maroc à l’instar de la récente installation de l’entreprise canadienne GAL via une unité de production d’intérieurs de cabine d’avion devant permettre la création de 240 emplois directs.

“Le Canada est un acteur de premier plan dans l’industrie aérospatiale et le renforcement des liens entre le marché marocain et le marché canadien revêt une importance stratégique et constitue une opportunité d’enrichissement mutuel pour les deux nations”, a ajouté M. Jazouli.

L’AMDIE supporte le développement économique et social du Maroc à travers ses actions de promotion, de démarchage et d’accompagnement de l’investissement et de l’exportation. La promotion du Maroc économique à l’international est réalisée à travers la marque Morocco Now. qui est Gold sponsor de l’AEROMART Montréal.

LR/MAP