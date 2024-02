La CGEM octroie le “Label RSE” à 33 entreprises

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a célébré, jeudi, l’octroi de son “Label RSE” (Responsabilité Sociale de l’Entreprise) à 33 entreprises, parmi lesquelles 18 entreprises ont été récompensées pour la première fois, tandis que 15 autres ont vu leur distinction renouvelée.

Cette distinction vient reconnaître les engagements pris et les actions réalisées par ces entreprises en matière de responsabilité sociétale et de développement durable dans un contexte où la RSE est devenue un impératif et où l’attention portée sur le comportement des entreprises, notamment en termes de diversité des genres et d’impact environnemental, est de plus en plus grande.

Lors de son intervention à l’ouverture de la cérémonie, le président de la CGEM, Chakib Alj, a félicité les entreprises primées qui, selon lui, sont “le reflet de la diversité du monde entrepreneurial national tant en termes de taille que de secteurs d’activité”.

Et de rappeler que “la CGEM a été parmi les premières organisations patronales à l’échelle mondiale à formaliser un code de responsabilité sociétale aussi précis, complet et universel, en s’assurant que ce label réponde aux impératifs et aux enjeux marocains”.

Par ailleurs, le président de la CGEM a annoncé que “dans une optique de convergence et d’adaptabilité, la CGEM travaille actuellement pour promouvoir davantage les principes de la RSE auprès des petites et moyennes entreprises marocaines avec la mise en place, prochainement, d’un référentiel adapté”.

Pour sa part, la présidente de la Commission RSE et Diversité de la CGEM, Saadia Slaoui Bennani, a fait savoir que cette année marque une étape significative, avec la labellisation de onze régions sur douze pour la première fois, notant que, par le biais de cette initiative, la CGEM s’efforce d’étendre la visibilité des entreprises labellisées.

Elle a, dans ce sens, précisé que les entreprises labellisées seront désormais intégrées au réseau “Responsibility Europe”, ce qui renforce leur reconnaissance au niveau international et ouvre de nouvelles opportunités de collaboration et d’échange en matière de RSE.

“Dans un monde en évolution constante, les entreprises doivent innover, et nous promouvons spécifiquement l’innovation sociale au sein de la CGEM afin d’encourager des pratiques commerciales novatrices qui répondent aux défis sociaux contemporains tout en favorisant la croissance économique durable”, a ajouté Mme Slaoui Bennani.

À noter que le Label RSE de la CGEM a été attribué pour la première fois aux entreprises Al Barid Bank, ALSA Transport, ARMA Holding, Atlanta Sanad Assurance, Leyton, Matis Aerospace, Red Med Asset Management, Red Med Capital, SITEL, la Société Al Omrane (SAO) Al Janoub, SAO Beni Mellal Khenifra, SAO Casablanca Settat, SAO Draâ Tafilalet, SAO Fès Meknès, SAO Marrakech Safi, SAO Souss Massa, SAO Tanger Tétouan Al Hoceima et SAO Région de l’Oriental.

Il a été renouvelé à AFMA, ASK Gras Savoye, Carrières et Transport Ménara, Crédit du Maroc, Exprom Facilities, Geocycle Maroc, Involys, LafargeHolcim Maroc, Maghreb Steel, Menara Préfa, Outsourcia, SNEP, SONASID, TAQA Morocco et Transdev.

À ce jour, 124 entreprises détiennent le label RSE de la CGEM dont 37% de PME, 36% opérant dans le secteur de l’industrie et 64% dans les services, et 23 entreprises cotées en bourse.

Par ailleurs, l’événement a été marqué par une table ronde sur le thème “innovation sociale et responsabilité sociétale, l’ascension des entreprises engagées vers un avenir inclusif”. Ce panel, qui a connu la participation d’experts, a représenté un espace de dialogue et d’échange sur les défis et impacts de l’innovation sociale sur la société, sur l’économie et sur l’environnement.

