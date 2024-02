Les Impériales 2024 | Projection des campagnes de communication en lice pour les Prix les Etoiles

En pré-ouverture du 7è meeting annuel “Les Impériales 2024”, quelque 275 campagnes de communication et marketing en lice pour les Prix “Les Étoiles” ont été projetées lundi soir au Megarama Casablanca, lors de la soirée Showreel Morocco en présence des professionnels du secteur.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 7ème édition se déroule jusqu’au 16 février au Carré d’Or de Casablanca, avec pour thématique “Moroccan ID. Inspire. Create. Empower”.

Pour cette édition, les Prix “Les Étoiles”, le trophée le plus prestigieux du secteur de la Communication qui récompense les meilleures campagnes et actions publicitaires de l’année, dans 8 catégories et 39 sous-catégories distinctes, ont enregistré un nombre record de 275 souscriptions, soit 167 campagnes représentant quelques 80 marques, chaque campagne pouvant souscrire jusqu’à cinq sous-catégories différentes. Au total, 37 souscripteurs se sont associés à la compétition.

Pour la deuxième année consécutive, le Showreel Morocco a également accueilli le vote des Professionnels, invités à y participer pendant la projection. Les votants ont exprimé leur choix via une plateforme électronique développée et mise en place par l’Association Les Impériales, facilitant le processus de vote, devenu plus rapide et plus sécurisé. Les Impériales invitent également le grand public à participer au Vote via le site de l’événement, www.lesimperiales.com.

A cette occasion, le président de l’Association “Les Impériales”, Anouar Sabri, a souligné dans une déclaration à la presse qu’il s’agit du premier side-event de l’édition 2024, notant que la soirée Showreel Morocco est l’occasion pour la projection des campagnes en lice pour l’édition 2024 et celles ayant été primées en 2023.

Cette soirée offre trois heures de projection de l’ensemble des créations publicitaires, marketing et digitales pour ravir les professionnels qui vont voter en même temps pour les meilleures campagnes, a-t-il poursuivi, ajoutant que le public aura l’occasion aussi de voter sur le site électronique des Impériales.

Selon M. Sabri, la thématique de cette édition jette la lumière sur l’identité marocaine et comment peut-elle inspirer, favoriser la création et encourager les jeunes d’aujourd’hui, notant qu’il s’agit d’une thématique “qui met en avant la particularité du Maroc dont on est fiers”.

Parmi les manifestations de l’identité marocaine, figurent la solidarité et la souveraineté dont le Royaume a fait montre dans la gestion du séisme d’Al Houz, a-t-il expliqué, relevant que les professionnels se sont attelés lors de cette édition sur les moyens de s’inspirer de cette identité pour créer de la valeur tant pour le métier que pour le Maroc.

Pour sa part, le président du comité d’éthique des impériales 2024, Mohamed Skalli, a souligné dans une déclaration à la MAP que Les Impériales est un événement incontournable du secteur de la communication qui regroupe tous les intervenants du métier et rassemble plus de trois mille personnes durant une semaine.

La particularité de cette première soirée est le vote des professionnels sur place via un code QR projeté dans la salle, a-t-il ajouté, précisant qu’il s’agit d’une innovation qui a démarré l’année dernière et connu un grand succès.

En tant que président du comité d’éthique, “on avait la lourde tâche d’élire le jury qui va présider la compétition Les Etoiles pour primer les meilleures campagnes de cette année”, a expliqué M. Skalli, précisant que le jury de cette édition, qui comprend 13 membres, est présidé par le Français Gilles Masson qui cumule plus de 30 ans d’expérience ans dans ce domaine.

Le jury, composé des internationaux et des Marocains, représente l’ensemble des métiers du secteur, a-t-il précisé.

Les résultats du vote des Professionnels et du vote du Public feront l’objet d’une remise de prix, en clôture de l’événement, lors de la Cérémonie de remise des prix Les Étoiles, prévue vendredi prochain.

