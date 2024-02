QNET remporte le prestigieux prix d’Or aux MarCom Awards 2023

La vidéo de QNET sur YouTube, mettant en avant l’impact de son programme de littératie financière, FinGreen, a été honorée d’un prestigieux prix d’Or lors des MarCom Awards 2023.

Intitulée “FinGreen : Semer la littératie financière pour un avenir plus brillant”, cette vidéo “percutante” met en lumière l’initiative FinGreen de QNET, un programme éducatif pair à pair conçu pour améliorer la compréhension financière dans les communautés défavorisées, indique QNET dans un communiqué.

La vidéo débute sur une statistique importante: “seulement un adulte sur trois dans le monde possède une littératie financière”, note la même source, ajoutant qu’elle développe ensuite la manière dont FinGreen contribue aux Objectifs de Développement Durable des Nations unies en luttant contre l’inégalité et en favorisant des opportunités de travail décent et de croissance économique.

Lancé initialement en Turquie et au Nigeria en 2022, et étendu au Ghana en 2023, FinGreen cible principalement les femmes et les jeunes dans les régions en développement.

“FinGreen est conçu pour les femmes et les jeunes des économies émergentes. Historiquement, les femmes ont eu un accès limité aux services financiers par rapport aux hommes. Bien que les plateformes de banque mobile et de paiement aient récemment amélioré l’accessibilité, plusieurs manquent encore des connaissances essentielles pour prendre de bonnes décisions financières”, déclare le PDG de QNET, Malou Caluza, rapporte le communiqué.

Selon les experts de la Fédération internationale des comptables, les personnes qui manquent de littératie financière sont plus vulnérables à la fraude, moins enclines à épargner leur argent, plus susceptibles d’avoir une dette importante et courent un risque accru de faillite.

Mogbeyiro Gbemisola, une étudiante nigériane de 17 ans, partage : “FinGreen m’a appris la nécessité de la gestion de l’argent. Je m’engage désormais à éduquer d’autres jeunes de ma communauté sur la littératie financière pour un avenir plus sûr et plus prospère”.

Le programme FinGreen s’associe à des experts locaux pour évaluer et identifier les communautés mal desservies qui pourraient le plus bénéficier d’une éducation et d’une inclusion accrues. Dans la première phase du programme, au Nigeria seul, 20 leaders jeunes ont été formés. Dans la deuxième phase, ces 20 “ambassadeurs” ont animé des ateliers à travers le pays, dispensant une éducation financière à plus de 600 jeunes Nigérians.

Pour sa part, Olaniyi Shalom Anuoluwapo, fondatrice nigériane de 20 ans de Teen Girls Entourage, relève : “FinGreen a révolutionné mon approche de la gestion de l’argent. Il a encouragé une culture d’épargne en moi et dans ma famille, remodelant nos habitudes financières.”

Par ailleurs, M. Caluza estime que le prix MarCom souligne le succès de la vidéo dans la communication de la mission de FinGreen visant l’autonomisation individuelle pour l’amélioration de la communauté.

Les MarCom Awards constituent une compétition créative internationale de premier plan. FinGreen : Semer la littératie financière pour un avenir plus brillant faisait partie des 6.500 inscriptions de plus de 47 pays soumises cette année. La vidéo a remporté un prix d’Or pour sa performance exceptionnelle.

Encouragé par le succès de FinGreen au Nigeria, au Ghana et en Turquie, QNET étendra bientôt le programme au Maroc.

LR/MAP