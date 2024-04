Forfaits Mobile | Win by inwi est Élu Produit de l’Année 2024

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La marque-produit 100% digitale de l’opérateur global inwi, “win by inwi”, s’est vue décerner le prix “Elu Produit de l’Année 2024” dans la catégorie “Forfaits Mobile” pour la deuxième année consécutive.

Cette nouvelle consécration matérialise l’excellence de “win by inwi” en termes d’innovation et de transformation digitale et reflète également ses efforts soutenus pour offrir une expérience client exceptionnelle, indique inwi dans un communiqué.

Chaque année, le prix “Élu Produit de l’Année” récompense, à travers un label, les marques anticipant les évolutions constantes des besoins des consommateurs et offrant des produits et des services innovants et utiles.

Depuis son lancement, “win by inwi” a redéfini les normes du secteur en proposant une expérience intuitive et personnalisée via son application mobile et son site web aux standards les plus avancés. En effet, les clients peuvent, en quelques clics, composer le forfait qui répond au mieux à leurs besoins en appels et internet.

Au fil des années, “win by inwi” a maintenu son engagement en s’adaptant constamment aux évolutions des habitudes des consommateurs marocains. En 2023, l’intégration d’options telles que les réseaux sociaux illimités au choix, le nouveau plan tarifaire de 100Go et l’ajout des services à valeur ajoutée ont permis de répondre pleinement aux attentes et exigences des utilisateurs.

Les prix “Elu Produit de l’Année” sont décernés suite à une étude réalisée par l’institut de recherche indépendant “Nielsen”. Cette enquête, menée auprès de 3.000 consommateurs dans les sept principales régions du Maroc, évalue les produits selon des critères tels que l’attractivité, l’intention d’achat et l’innovation.

LR/MAP